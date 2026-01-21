للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.. ترامب يصل إلى زيورخ

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى مدينة زيورخ، استعدادًا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي المزمع عقده في دافوس.

وانطلق اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

وصول الرئيس السيسي إلى مطار زيورخ الدولي

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار زيورخ الدولي للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.

المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

يُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير، وسط مشاركة غير مسبوقة من قادة دول، ورؤساء حكومات، ومسؤولين دوليين، إلى جانب كبار المستثمرين والرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية، في توقيت يشهد فيه العالم حالة من السيولة الجيوسياسية، والتباطؤ الاقتصادي، وتصاعد النزاعات الإقليمية.