ماهر نقولا: صانعو القرار في أوروبا يسعون للتمسك بشكل العالم قبل عهد ترامب

قال ماهر نقولا، مدير المركز الأوروبي الآسيوي للدراسات، إن العالم يمرّ اليوم بمرحلة زمنية «استثنائية وغريبة»، تشبه إلى حدّ كبير مرحلة المخاض التي تسبق ولادة نظام عالمي جديد، موضحا أن توقيت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي جاءت قبل يومين فقط من انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي، يحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة.

وأشار نقولا، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الرئيس ترامب يمتلك رؤية شاملة لطبيعة النظام العالمي، ويدرك أن منتدى دافوس، المنعقد في قرية بشرق سويسرا ضمن ولاية جراوبوندن، يُعد نقطة التقاء للمصالح المالية والصناعية والسياسية العالمية، ما يجعل هذا التوقيت والمكان مناسبين للحديث عن تحولات كبرى يشهدها العالم.

وأكد أن ما يجري اليوم هو انتقال نحو «عهد الجغرافيا الاقتصادية-السياسية الجديدة»، حيث لم تعد المعادلات التقليدية التي حكمت النظام الدولي قائمة كما كانت في السابق.

وفي المقابل، لفت نقولا إلى وجود حالة من «الوعي المتأخر» لدى صُنّاع القرار الأوروبيين والبريطانيين، مشيرًا إلى أنهم عاشوا لفترة طويلة في ما وصفه بـ«عالم من الأوهام»، منتقدا التصريحات الصادرة عن بعض السياسيين الأوروبيين في دافوس، ومن بينهم مسؤولون كنديون، والذين يتحدثون عن الإيمان بعالم قائم على المبادئ والقوانين، وكأن بقية دول العالم، بما فيها الدول العربية أو الولايات المتحدة، لا تؤمن بالقانون والعدالة.

واعتبر نقولا أن هذا الخطاب «ساذج ومتناقض مع الواقع»، مؤكدًا أن الإصرار على التمسك بالنظام العالمي كما كان قبل عهد ترامب لم يعد يعكس التحولات الجذرية التي يشهدها العالم اليوم.

