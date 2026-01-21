قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماهر نقولا: صانعو القرار في أوروبا يسعون للتمسك بشكل العالم قبل عهد ترامب

ترامب
ترامب
هاجر ابراهيم

قال ماهر نقولا، مدير المركز الأوروبي الآسيوي للدراسات، إن العالم يمرّ اليوم بمرحلة زمنية «استثنائية وغريبة»، تشبه إلى حدّ كبير مرحلة المخاض التي تسبق ولادة نظام عالمي جديد، موضحا أن توقيت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي جاءت قبل يومين فقط من انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي، يحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة.

وأشار نقولا، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الرئيس ترامب يمتلك رؤية شاملة لطبيعة النظام العالمي، ويدرك أن منتدى دافوس، المنعقد في قرية بشرق سويسرا ضمن ولاية جراوبوندن، يُعد نقطة التقاء للمصالح المالية والصناعية والسياسية العالمية، ما يجعل هذا التوقيت والمكان مناسبين للحديث عن تحولات كبرى يشهدها العالم.

وأكد أن ما يجري اليوم هو انتقال نحو «عهد الجغرافيا الاقتصادية-السياسية الجديدة»، حيث لم تعد المعادلات التقليدية التي حكمت النظام الدولي قائمة كما كانت في السابق.

وفي المقابل، لفت نقولا إلى وجود حالة من «الوعي المتأخر» لدى صُنّاع القرار الأوروبيين والبريطانيين، مشيرًا إلى أنهم عاشوا لفترة طويلة في ما وصفه بـ«عالم من الأوهام»، منتقدا التصريحات الصادرة عن بعض السياسيين الأوروبيين في دافوس، ومن بينهم مسؤولون كنديون، والذين يتحدثون عن الإيمان بعالم قائم على المبادئ والقوانين، وكأن بقية دول العالم، بما فيها الدول العربية أو الولايات المتحدة، لا تؤمن بالقانون والعدالة.

واعتبر نقولا أن هذا الخطاب «ساذج ومتناقض مع الواقع»، مؤكدًا أن الإصرار على التمسك بالنظام العالمي كما كان قبل عهد ترامب لم يعد يعكس التحولات الجذرية التي يشهدها العالم اليوم.
 

دونالد ترامب دلالات سياسية ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

مصرع فتاة

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

ترشيحاتنا

النائب محمد زين الدين

طالب بحوافز استثنائية.. نائب يؤجه سؤالا للحكومة بشأن خطة مواجهة هجرة الأطباء

النائبة عبير عطا الله

برلمانيه: منحة علماء المستقبل تعكس التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص وبناء جيل علمى

النائب عادل مأمون عتمان

برلماني: منحة علماء المستقبل استثمار مباشر في طاقات الشباب

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد