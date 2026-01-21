قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

أنا اللي رسمتك تشعل البرومو.. درة تخطف الصدارة في علي كلاي

النجمة درة
النجمة درة
أوركيد سامي

خطفـت درة، الأضواء منذ اللحظة الأولى لطرح البرومو التشويقي لمسلسل «علي كلاي»، بعدما أطلت بشخصية «ميادة الديناري» في مشهد حاسم حمل جملة مفصلية أحدثت تفاعلًا واسعًا وأشعلت مواقع التواصل: «أنا اللي رسمتك يا علي… لولايا ما كنتش بقيت علي كلاي اللي الكل يهابه… أنا ميادة الديناري».

درة تتربع على قمة المشاهدات وتتصدر التفاعل

ومع طرح البرومو، تصدرت درة نسب المشاهدة والتفاعل محققة أرقامًا لافتة، وبفارق واضح عن أقرب الملاحقين، لتؤكد أن حضورها لم يكن عابرًا، بل نقطة ارتكاز أساسية في العمل المرتقب.

«ميادة الديناري» ليست ظلًا.. بل القوة الخفية

الجملة الصادمة كشفت مبكرًا طبيعة العلاقة المعقدة بين ميادة الديناري والبطل علي كلاي الذي يجسده النجم أحمد العوضي، مؤكدة أن الشخصية النسائية ليست مجرد شريك في الحكاية، بل العقل المدبر والقوة الخفية التي صنعت النفوذ والهيبة، وأسهمت في تشكيل مسار الصعود والسيطرة.

حضور حاد ونبرة واثقة تشعل الصراع

ظهور درة اتسم بحضور قوي ونبرة حاسمة تعكس شخصية ذات نفوذ مباشر وتأثير واضح في مسار الأحداث، ما يضيف للعمل بعدًا دراميًا وإنسانيًا أعمق، قائمًا على الصراع والسلطة وتشابك العلاقات، ويمنح البرومو طابعًا مختلفًا منذ لحظاته الأولى.

قناة ON تراهن على درة في ترويج دراما رمضان

وفي إطار الترويج للعمل، نشرت قناة ON البوستر الرسمي لشخصية درة في مسلسل «علي كلاي»، لتتصدر واجهة الدعاية لدراما رمضان المقبلة، في إشارة واضحة لثقل الشخصية ومحوريتها داخل الأحداث.

«علي كلاي».. مواجهة مفتوحة وموسم مليء بالمفاجآت

يُعد مسلسل «علي كلاي» من أكثر الأعمال المنتظرة، ويعتمد على إيقاع تشويقي وصدامات درامية مكثفة، مع شخصيات مرسومة بعناية، توحي بمواجهة مختلفة وموسم يحمل الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

ثنائية درامية مشتعلة بين درة وأحمد العوضي

يرتكز العمل على ثنائية درامية قوية تجمع درة بالنجم أحمد العوضي، ضمن سياق إنساني مشوق يقوم على التصاعد النفسي والصراعات المتشابكة بين الطموح، السلطة، والعلاقات الاجتماعية، ما يجعله من أبرز رهانات رمضان.

قصة ملاكم تتجاوز الحلبة إلى صراعات الحياة

تدور أحداث مسلسل «علي كلاي» في إطار درامي من 30 حلقة، حول ملاكم قوي يشق طريقه داخل عالم الحلبة، قبل أن تتجاوز معاركه حدود الرياضة، لتتحول إلى صدامات قاسية مع الواقع والعمل والعلاقات، في مزيج يجمع بين الأكشن والبعد الإنساني.

نخبة نجوم خلف الكاميرا وأمامها

المسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ودرة نخبة من النجوم، أبرزهم:محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، يارا السكري، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، بسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

درة اخبار الفن نجوم الفن

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر| فيديو

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

فيضانات تونس

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

ناصر ماهر

تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

المتهمان

عرض قانوني.. تطور مثير في مقـ.تل سيدة زنين على يد رجلين بزي نسائي

جثة

مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى كنيسة تحت الإنشاء بأسيوط

صورة أرشيفية

تحرير 82 مخالفة تموينية في حملات بالغربية

بالصور

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

