محمد فراج وفاتن سعيد من كواليس مسلسل «أب ولكن» في رمضان 2026

شارك الفنان محمد فراج جمهوره صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل «أب ولكن»، جمعته بالفنانة فاتن سعيد، حيث ظهرا في أجواء ودية تعكس حالة الانسجام بين فريق العمل.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين عبّروا عن حماسهم للعمل المنتظر، خاصة مع مشاركة محمد فراج المعروف باختياراته الفنية المميزة، إلى جانب فاتن سعيد التي تحظى بإعجاب الجمهور.

ويُعد مسلسل «أب ولكن» من الأعمال الدرامية التي يترقبها المشاهدون، لما يتناوله من أبعاد إنسانية واجتماعية في إطار درامي مشوّق، ومن المنتظر الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.



تدور أحداث مسلسل أب ولكن فى إطار إجتماعي حول شخص ينفصل عن زوجته بعد خلافات طويلة، حيث يلقي العمل الضوء علي عدد من قوانين الاحوال الشخصية، بالإضافة الى قانون الرؤية وغيرها من الموضوعات التى تهم الأسرة المصرية، وسيطرح مسلسل أب ولكن وجهة نطر الأب في تلك القوانين.



مسلسل أب ولكن من بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم محمد فراج وهاجر أحمد وسلوي عثمان وعفاف رشاد ومحمد أبو داود ، هايدي عبدج الخالق ،من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل ، ومن إنتاج شركة سينرجى ، للمنتج تامر مرسي.

حلقات مسلسل أب ولكن وقنوات العرض:

العمل تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية