نائب محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بأطفيح

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز أطفيح، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

تفقد نائب محافظ الجيزة، الوحدة المحلية لقرية البرمبل والقري التابعه لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات بنطاق القرية، كما تفقد نائب المحافظ التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية ومحطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية البرمبل، تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي لقرى البرمبل والخرمان خلال الأسبوع القادم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح.

وتابع الشهابي، ميدانيا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الانترلوك لعدد 25 شارع بمناطق الكنيسة وكوبري السقعان وأمين كاسب ومدخل العجمي بمدينة أطفيح.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على تلافي جميع الملاحظات ورفع معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد، كما التقى نائب المحافظ بعدد كبير من أهالي مدينة أطفيح وقرية البرمبل لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بالقرية.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة، عز أمين رئيس مركز أطفيح والمهندس أنور معوض، مدير مشروعات الصرف الصحي بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، والمهندسة نجلاء فتحي، مدير إدارة الصرف الصحي بأطفيح بشركة مياه الشرب والشركات المنفذة للأعمال.