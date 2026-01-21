تصعيد خطير.. الجيش السوري: قسد خرق اتفاق وقف إطلاق النار

أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن تنظيم قسد قام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع الدولة السورية حيث نفذ عدة إستهدافات أبرزها استهداف مقر عسكري يحتوي مواد متفجرة وطائرات انتحارية (موقع سابق لقسد) داخل معبر اليعربية، ما أدى إلى استشهاد عدد من جنودنا وإصابة آخرين.



وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري في بيان لها: نعتبر هذه الأفعال تصعيداً خطيراً وخرقاً واضحاً لوقف إطلاق النار ورغبة من تنظيم قسد باستمرار استهداف السوريين وجيشهم وضرب كل الاتفاقات السابقة بعرض الحائط.

ومنذ قليل ؛ أعلنت وزارة الدفاع السورية إستشهاد 7 جنود وإصابة 20 آخرين كانوا بمحيط معمل لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيرة قرب معبر اليعربية بريف الحسكة.

فيما صرحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية في بيان لها ؛ بأن قوات الجيش عثرت على معمل لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيرة قرب معبر اليعربية بريف الحسكة.

وأشارت إلى أن المعمل يحتوي على عدد من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، كان تنظيم قسد يستعد لتذخيرها.

وخُتم البيان بالقول : بعد عثور الجيش على المعمل بدأت القوات بتمشيطه وتأمينه فوراً، وأثناء ذلك قام تنظيم قسد باستهدافه بطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى لانفجاره واستشهاد 7 من جنود الجيش وإصابة 20 آخرين كانوا بمحيطه.