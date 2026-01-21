أعلنت وزارة الدفاع السورية استشهاد 7 جنود وإصابة 20 آخرين كانوا بمحيط معمل لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيرة قرب معبر اليعربية بريف الحسكة.

وصرحت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية في بيان لها ؛ بأن قوات الجيش عثرت على معمل لصناعة العبوات الناسفة وذخائر الطائرات المسيرة قرب معبر اليعربية بريف الحسكة.

وأشارت إلى أن المعمل يحتوي على عدد من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع، كان تنظيم قسد يستعد لتذخيرها.

وخُتم البيان بالقول: بعد عثور الجيش على المعمل بدأت القوات بتمشيطه وتأمينه فوراً، وأثناء ذلك قام تنظيم قسد باستهدافه بطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى لانفجاره واستشهاد 7 من جنود الجيش وإصابة 20 آخرين كانوا بمحيطه.