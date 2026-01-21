ريم جميل: القراءة لم تفقد مكانتها وجيل Z يقرأ بأسلوب مختلف

أكدت الكاتبة ريم جميل أن القراءة لا تزال قادرة على استعادة مكانتها في المجتمع رغم الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الصورة النمطية عن ابتعاد الشباب عن الكتب غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بجيل Z.

وقالت ريم جميل، خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية سارة سامي في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الأجيال الجديدة لم تتخلَّ عن القراءة، لكنها أعادت تشكيل علاقتها بالكتاب بما يتناسب مع أدوات العصر الرقمي.

وأوضحت أن منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها «تيك توك»، لعبت دورًا مهمًا في خلق مساحات تفاعلية جديدة لمناقشة الكتب من خلال محتوى «بوك توك»، الذي يشهد إقبالا وتفاعلا ملحوظا من الشباب المصري، ما يعكس اهتمامًا حقيقيا بالقراءة ولكن بأساليب معاصرة.

كشفت عن تفاصيل روايتها الأخيرة «نادي الفيديو»، مؤكدة أنها تمثل توثيقًا إنسانيًا وثقافيًا لمرحلة مهمة في تاريخ المجتمع المصري خلال عقد التسعينات.