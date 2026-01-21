قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الأردن يرحب بالانضمام إلى مجلس السلام بغزة

الأردن - علم
الأردن - علم
محمود نوفل

رحبت المملكة الأردنية بالانضمام إلى مجلس السلام في غزة، وجاء ذلك بعدما رحّب وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومصر  بالدعوة التي تمّ توجيهها إلى قادة دولهم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام.

وفي بيان مشترك - وفق ماذكرته وكالة الانباء الأردنية بترا - أعلن الوزراء القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام. 

وبحسب البيان : فسوف تقوم كلُّ دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقًا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية والإمارات العربية المتحدة الذين أعلنوا انضمامهم مُسبَقًا.

كما جدّد الوزراء التأكيد على دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترمب، وتأكيد التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٨٠٣، والرامية إلى تثبيت وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقًا للقانون الدولي، بما يمهّد  لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

الأردن مجلس السلام غزة مصر قطر تركيا

