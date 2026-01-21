ترامب: أوروبا ستواجه تهديدات هائلة من دون الجيش الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الدول الأوروبية كانت ستواجه تهديدات أمنية هائلة، ولن تتمكن العديد منها من العمل بشكل طبيعي، لولا الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة.

و اعتبر ترامب أن الوجود العسكري الأمريكي يشكّل الركيزة الأساسية لأمن أوروبا، قائلا: "من دون جيشنا، ستواجهون تهديدات لم تكونوا لتصدقوا وجودها"، و ذلك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.





وأضاف أن هذه التهديدات لا ترتبط فقط بدور الولايات المتحدة، بل أيضا بطبيعة عمل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى أن مشاركة واشنطن داخل الحلف حالت دون شلل حكومات عديدة في القارة الأوروبية.





وأكد ترامب أن القوات الأمريكية المنتشرة ضمن إطار الناتو تمثل عامل الردع الرئيسي في مواجهة خصوم أوروبا المحتملين، مشددا على أن أمن القارة لا يمكن فصله عن الدور العسكري للولايات المتحدة.