قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال أوروبا | تعادل مثير بين برشلونة وسلافيا براج في الشوط الأول
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟
خبراء: رسائل الرئيس السيسي من «دافوس» ترسخ دور مصر في دعم الاستقرار والتنمية عالمياً
بوتين يعلن استعداد روسيا لدعم مجلس السلام لغزة بمليار دولار من الأصول المجمدة
دوري أبطال أوروبا| ليفربول يتقدم على أولمبيك مارسيليا في الشوط الأول
مفتاح حل أزمات الشرق الأوسط.. خبيرة إستراتيجية: لقاء السيسي وترامب يؤكد الثقة الدولية في الدور المصري|فيديو
الهلال يعلن إصابة بونو وتحسن حالة الدوسري قبل مواجهة الفيحاء
هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم
الموافقة على مشروع حماية شواطئ الدلتا بمنحة هولندية باستخدام حلول قائمة على الطبيعة
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصر ولادة 2.. مواهب شابة ترسم ملامح المستقبل في آرتوكس

مصر ولّادة 2
مصر ولّادة 2

بين أروقة الإبداع التي لا تنضب.. وفي قلب الحراك التشكيلي المصري المعاصر..، تأتي الدورة الثانية من مبادرة "مصر ولّادة" التي يستضيفها جاليري "آرتوكس"" (ArtTalks Gallery)
لتؤكد أن رحم الأرض المصرية لا يزال يفيض بالمواهب التي تشكل ملامح المستقبل البصري.. فبعد النجاح اللافت الذي حققه الإصدار الاول، تعود هذه المنصة المنسقة بعناية لترسخ مكانتها كجسر لاكتشاف ودعم الأجيال الجديدة من الفنانين المعاصرين الذين يمتلكون رؤى واعدة وقدرات فنية استثنائية.. من صخب القاهرة إلى سحر الإسكندرية.. ومن أعماق قنا وأسوان والفيوم والبحيرة إلى هدوء المنصورة وبنها وطنطا وسوهاج.. تجتمع كوكبة مصرية من قرابة 29 فناناً ناشئاً في هذه التظاهرة التي يحتضنها الجاليري..، محتفية بالتنوع الجغرافي والثقافي، ومقدمةً لغة فنية تتجاوز الحدود التقليدية عبر نحو 128 عملاً فنياً تتنوع بين اللوحات الزيتية والمنحوتات والأعمال التركيبية.. مما يوفر فرصة فريدة للاستثمار في مستقبل الفن المصري الحديث
وتتجلى في جنبات المعرض رؤى بصرية مدهشة تعيد صياغة الهوية المصرية بروح جديدة جسورة..  يستحضر الفنانون الشبان رموزاً خالدة في هيئة وجوه ملكية تتدثر ببريق الذهب وجلال اللون الأزرق السماوي المقدس، فنشاهد بعثاً لملامح "نفرتيتي" برؤية مبتكرة.. وتداخل رموز "الأنخ" و"قلادة إيزيس" مع التشكيلات الهندسية المعاصرة في حوار بصري يربط بين الماضي والحاضر.. وكأن هؤلاء المبدعين يغزلون خيوط الهوية من جديد، مستلهمين جينات الأجداد لتقديمها في حلة تناسب صخب القرن الواحد والعشرين، وفي سياق الابتكار التقني كما يظهر في تلك اللوحات التي تدمج بين البورتريه والنصوص الوجدانية، مستحضرةً روح الفنانة العالمية "فريدا كالو" لكن بصبغة مصرية شرقية خالصة.. تضفي حساً أدبياً على التكوين البصري وتجعل من اللوحة نصاً مفتوحاً..
ولم يقتصر الإبداع على اللوحة المسطحة، بل امتد ليعانق الفراغ ويستنطق الخامة في تجليات نحتية وتشكيلية مبهرة؛ فنرى أعمالاً تجريدية.. وتكثيف السطح الملامس لتبدو كأنها قطع مستقطعة من ذاكرة الجدران العتيقة أو من تضاريس الأرض، تتماوج فيها تدرجات البني والأزرق والرمادي لتخلق حالة من الغموض البصري الذي يجبر المشاهد على التأمل والبحث عن المعنى.. وفي زاوية أخرى تبرز الواقعية التعبيرية في تصوير اشخاص من لحم ودم.. فتطل علينا ملامح الفلاحين والصيادين بوجوه نيلية أصيلة تحمل قلق الوجود وقوة الصبر.. بينما تتشابك ضفائر الفتيات في لوحات أخرى لتشكل دوائر من الصمت والحيرة.. في تكوينات تجمع بين خشونة الخامة وعذوبة الفكرة!! وبين صرامة التشريح وانسيابية المشاعر الإنسانية التي تجسد صراعات النفس وأحلامها المجهضة أو المرجأة اوالمستحيلة
وتؤكد شرين شفيق مديرة القاعة: أن الجاليري لم يكتفِ بمجرد العرض التقليدي، بل خاض رحلة تقصي واستكشاف طويلة.. من خلال التواصل مع الأساتذة والفنانين، للبحث عن هذه المواهب المدفونة التي لم تحصل على الفرصة التي تليق بموهبتها بعد.. خاصةً من حديثي التخرج الذين يمتلكون الموهبة الفطرية ويفتقرون إلى المنصة الاحترافية.. وتوضح أن "مصر ولّادة" تهدف بالأساس إلى تقديم الإرشاد الفني لهؤلاء المبدعين، ومساعدتهم على إدراك نقاط قوتهم للبناء عليها، مشددة على أن وجود "جاليري" متخصص يتبنى الفنان الناشئ هو أمر حيوي يدعم مسيرته الفنية بشكل احترافي يتجاوز دور وسائل التواصل الاجتماعي..، التي تظل مجرد أداة ترويجية لا تمنح العمل الفني قيمته التاريخية اللازمة للاستمرار
إن هذا المعرض يثبت أن الفن التشكيلي يظل هو اللغة الأسمى التي لم تحتاج يوماً إلى ترجمة.. فهو النبض الذي يحول الصمت إلى حوار.. والفراغ إلى حياة، وتكمن أهميته في حياة الإنسان بكونه أداة للرقي الوجداني..، فهو يهذب الحواس.. ويمنحنا القدرة على رؤية التفاصيل المنسقة في زحمة الحياة.. محولاً جدراننا الصماء إلى نوافذ تطل على المطلق. 
وتقول فوقية حمودة مساعدة مدير جاليري ارتوكس: إن "مصر ولّادة 2" هي دعوة مفتوحة لكل المتذوقين وجامعي الأعمال الفنية لاكتشاف ودعم هؤلاء المبدعين، والإيمان بقدرتهم على صياغة هوية بصريّة مصرية حديثة تليق بتاريخنا العريق وتتطلع إلى غدٍ أكثر إشراقاً.. حيث يلتقي الشغف بالإتقان، لتستمر مسيرة الفن المصري في التدفق كالنيل العظيم.. مؤكدةً أن الإبداع في هذه الأرض هو قدرٌ محتوم ليس له نهاية.. وأن الإنسان في جوهره كائنٌ محب للجمال.. ولا يكتمل رقيه إلا بالقرب من الفن والإبداع.


 

مصر ولّادة المواهب الأجيال الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

بالصور

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

صورة ياسمين عبد العزيز
صورة ياسمين عبد العزيز
صورة ياسمين عبد العزيز

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

مصنعي السيارات
مصنعي السيارات
مصنعي السيارات

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد