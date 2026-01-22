قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منح واشنطن جزء منها.. تفاهمات أمريكية دنماركية بشأن جرينلاند
نقيب الأطباء: تحسين بيئة العمل والتدريب أولوية قصوى
بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تعاملت مع القوة كهدف لا كأداة.. خبير سياسي يُحذّر من تداعيات النهج العسكري الأمريكي على العالم
يحمي الجهاز العصبي ويقوي العظام.. فوائد لا تعرفها عن تناول التمر
سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري
السفير حجازي: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعزز مكانة مصر الدولية وصوتها المسؤول
برقم غير مسبوق.. هاتف iQOO 15 Ultra يفرض نفسه في عالم الأداء
الديهي: قبول الرئيس السيسي الانضمام لمجلس السلام الدولي يؤسس لنظام عالمي جديد
الديهي: لقاء السيسي وترامب الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة
تفاصيل العثور على ضحايا جريمة المنوفية مخنوقين داخل منزل مهجور
برلماني: لقاء السيسي وترامب في دافوس يعكس ثقة دولية في القيادة المصرية
مرأة ومنوعات

يحمي الجهاز العصبي ويقوي العظام.. فوائد لا تعرفها عن تناول التمر

التمر
التمر
اسماء محمد

يعد التمر من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية ويساعد في النظام الجسم بعدد كبير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية.

ووفقا لما جاء في موقع okadoc نكشف فوائد صحية عديدة، أبرزها:

عظام أقوى

يحتوي التمر على السيلينيوم والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم، وهي معادن أساسية لصحة العظام و يساعد تناول التمر على تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.


تخفيف أعراض فقر الدم

التمر غني بالحديد، وتناوله يرفع مستويات الحديد لدى مرضى فقر الدم لذا، بتناول التمر، يحصل مرضى فقر الدم على مزيد من الطاقة، ويشعرون بتعب وإرهاق أقل.

زيادة أو نقصان الوزن

قد يبدو هذا الأمر محيراً، لكنه يعتمد على طريقة تناولك للتمر. إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، تناول تمرة واحدة كوجبة خفيفة، ستشعر بالشبع وستأكل كمية أقل أما إذا كنت ترغب في زيادة وزنك، فيمكنك تناول المزيد من التمر مع اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. فقط احرص على عدم الإفراط في تناول التمر لاحتوائه على نسبة عالية من السكر.

حماية الجهاز العصبي

التمر غني بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة ووظائف الجهاز العصبي.

يلعب البوتاسيوم دورًا كبيرًا في هذا النظام لأنه أحد المكونات الرئيسية في تعزيز استجابة النظام، وتحسين السرعة ونشاط الدماغ.

الذاكرة

صحة جنسية أفضل

يُعدّ تناول التمر ضروريًا للصحة الجنسية. فقد أظهرت الدراسات أن التمر قد يزيد من عدد الحيوانات المنوية وجودتها، وقد يُساعد في علاج العقم.

يمكنك نقع حفنة من التمر في الحليب الطازج طوال الليل، ثم طحنها في نفس الحليب وإضافة بعض العسل والهيل.

علاج التسمم الكحولي

إن شرب كمية كبيرة من الكحول قد يسبب لك صداعاً شديداً، ويمكنك تناول التمر للمساعدة في علاج التسمم الكحولي ومنع الصداع الشديد.

يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة

أظهرت العديد من أنواع الأبحاث أن تناول التمر قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة بسبب القيمة الغذائية التي يحتويها التمر.

علاج الإمساك

التمر غني بالألياف القابلة للذوبان التي تعمل كملين لأنه يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي.

السيطرة على ردود الفعل التحسسية

يعتبر التمر من الأطعمة القليلة التي تحتوي على الكبريت، والذي له فوائد صحية عديدة مثل السيطرة على ردود الفعل التحسسية.

يضيف طاقة

يساعد التمر على تعزيز الطاقة، ويُعتبر وجبة خفيفة سريعة المفعول تمنح الطاقة.

يقلل من اضطرابات الأمعاء

قد يُساعد التمر في علاج العديد من أمراض الأمعاء، لأنه يُحفز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء كما أن تناول التمر يُعزز عملية الهضم ويقي من الإمساك والإسهال.

تعزيز صحة القلب

التمر ضروري لصحة القلب لأنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مما يعني تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تشجيع الولادة الطبيعية

هناك علاقة بين تناول التمر والولادة الطبيعية، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن التمر قد يُسهّل الولادة الطبيعية.

استشيري طبيبكِ بشأن إمكانية تناول التمر، خاصةً إذا كنتِ في الأسابيع الأخيرة من الحمل.

