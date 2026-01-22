ندوة «الدين والشباب والسوشيال ميديا» بجناح الأوقاف في معرض القاهرة للكتاب

ينظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ندوة فكرية بعنوان «الدين والشباب والسوشيال ميديا»، وذلك اليوم، الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن فعاليات جناح وزارة الأوقاف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويحلّ فضيلة الشيخ أحمد ترك، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، ضيفًا على الندوة، بينما يدير الحوار الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، حيث تتناول الندوة العلاقة بين الخطاب الديني والشباب في عصر المنصات الرقمية، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي، والتحديات التي تفرضها هذه الوسائل على القيم الدينية والثقافية، مع طرح رؤى عملية لتعزيز حضور الخطاب الرشيد في الفضاء الإلكتروني.

وتأتي الندوة في إطار حرص وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على مواكبة قضايا العصر، وفتح مساحات حوار جاد مع الشباب، بما يسهم في بناء وعي متوازن يجمع بين الثوابت الدينية ومتغيرات الواقع الرقمي.

ويُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلق أمس، الأربعاء، بافتتاح رسمي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبحضور لفيف من الوزراء والكتاب والمثقفين والمبدعين، ليواصل المعرض دوره بوصفه منصة ثقافية وفكرية كبرى تجمع بين الإبداع والمعرفة والحوار المجتمعي.

الأوقاف تعلن نتائج المرحلة الأولى من التصفية قبل النهائية لدوري النجباء 2025

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف نتيجة المرحلة الأولى من التصفية قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء لعام 2025م، والتي أسفرت عن تصعيد عدد من المديريات إلى المرحلة الثانية، بعد اجتيازها مراحل التقييم المعتمدة بنجاح.

وضمّت قائمة المديريات المتصعّدة: كفر الشيخ، الديوان العام، بورسعيد، الجيزة، سوهاج، المنوفية، أسوان، الأقصر، الدقهلية، الغربية، الشرقية، بني سويف، البحر الأحمر، القاهرة، القليوبية، الفيوم، أسيوط، السويس.

وأشادت لجنة التحكيم بالمستوى المتميّز للمشاركين، مؤكدة أن ما قدموه يعكس جدية واضحة في الإعداد، وتمكنًا علميًا، وحسن أداء، مشيرةً إلى أن النتائج جاءت عقب اجتياز الاختبارات وفق المعايير العلمية والضوابط المقررة.

وتقدّمت وزارة الأوقاف بخالص التهنئة للمديريات التي تم تصعيدها، متمنيةً دوام التوفيق والنجاح لجميع المتسابقين في المراحل المقبلة من المسابقة.

ومن المقرر أن يُعقد الدور قبل النهائي بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 من يناير 2026م، وذلك وفق الجدول المرفق.

