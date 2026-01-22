في مباراة مثيرة.. أتلتيك بلباو يقلب الطاولة على أتالانتا في دوري الأبطال

حقق فريق أتلتيك بلباو الإسباني فوزًا مثيرًا على مضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحداث المباراة

افتتح أتالانتا التسجيل عن طريق جيانلوكا ساكاماكا في الدقيقة 16، قبل أن ينجح جوركا جوروزيتا في إدراك التعادل لصالح أتلتيك بلباو في الدقيقة 58.



ونجح الفريق الإسباني في قلب النتيجة خلال أربع دقائق فقط، بعدما سجل نيكو سيرانو الهدف الثاني في الدقيقة 70، قبل أن يضيف روبرت نافارو الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، قلص أتالانتا الفارق عن طريق نيكولا كرستوفيتش في الدقيقة 88، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة.

ترتيب الفريقين

وبهذا الانتصار، رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الثالث والعشرين في جدول ترتيب البطولة، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.