مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-1-2026 والقنوات الناقلة
دعاء ثالث يوم في شعبان لغفران الذنب .. أدركه بـ18 كلمة من القرآن والسنة
«أمطار متفاوتة ورياح متربة».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية
على غرار فنزويلا.. ترامب يبدأ العمل على إسقاط النظام في كوبا
مفيش أكل ولا مرتبات.. محمد عبدالجليل يكشف عن معاناة قطاع الناشئين بالزمالك
السبع المثاني في القرآن.. سر تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم
تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات الخميس
وزير المالية تدخل.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل أزمة معاش والده
مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة
الصيادلة: قرار "تركيب المستحضرات" لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي
يهدد استقرار الفريق.. هشام يكن يهاجم التفريط في نجوم الزمالك

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن علاقته بالقلعة البيضاء ممتدة منذ نشأته داخل النادي، مشددًا على أن الزمالك كان سبب الخير كله في حياته الكروية، وهو ما يجعله حريصًا على مصلحة النادي وجماهيره.

وقال يكن، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن إدارة الزمالك أخطأت في قرار التعاقد مع جون إدوارد، مؤكدًا أن هذه الفكرة لم تنجح ولن تنجح مستقبلًا، نظرًا لارتباط الزمالك جماهيريًا بأبنائه ورموزه.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن النادي اعتاد على التعاقد مع لاعبين ثم تطويرهم داخل المنظومة، مستشهدًا بمحمد شحاتة، الذي كان لاعبًا عاديًا عند انضمامه للفريق، قبل أن يصبح حاليًا الأفضل في مركزه، مشددًا على ضرورة الحفاظ على العناصر الجيدة وعدم التفريط فيها.

وأشار يكن إلى أن الزمالك يقوم حاليًا بتفريغ الفريق من عناصره الأساسية دون توفير بدائل مناسبة، متسائلًا عن جدوى التفكير في بيع ناصر ماهر في ظل عدم وجود بديل له داخل الفريق، مؤكدًا أن رحيل محمد شحاتة وناصر ماهر معًا سيترك فراغًا كبيرًا داخل التشكيل.

كما تطرق إلى تقييمه لمستوى أحمد حمدي، موضحًا أنه لم يستعد مستواه المعهود منذ تعرضه للإصابة، معربًا عن عدم تفاؤله بالفترة المقبلة داخل الزمالك في ظل الأوضاع الحالية.

واختتم هشام يكن تصريحاته مؤكدًا أنه لو كان عضوًا بمجلس إدارة الزمالك لرفض قرار التعاقد مع جون إدوارد وكذلك قرار رحيل ناصر ماهر، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك تعاني منذ سنوات من أخطاء الإدارات المتعاقبة، سواء الحالية أو السابقة.

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

الفنان محمود حجازي

محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

انتهاء اجتماع هاني أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن ومؤتمر صحفي

مرموش

على رأسهم مرموش.. تصرف مفاجئ من لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة من جليمت

سيارة مارسيلوس رايلز

رجل يقود سيارة مدمرة يجمع 25 ألف دولار تبرعات لإصلاحها

موقع Downdetector

منها فيسبوك وتيك توك.. عطل مفاجئ يضرب أشهر خدمات الإنترنت

Yahoo

عطل مفاجئ يضرب خدمات Yahoo يؤثر على ملايين المستخدمين

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

