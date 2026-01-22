يهدد استقرار الفريق.. هشام يكن يهاجم التفريط في نجوم الزمالك

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن علاقته بالقلعة البيضاء ممتدة منذ نشأته داخل النادي، مشددًا على أن الزمالك كان سبب الخير كله في حياته الكروية، وهو ما يجعله حريصًا على مصلحة النادي وجماهيره.

وقال يكن، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن إدارة الزمالك أخطأت في قرار التعاقد مع جون إدوارد، مؤكدًا أن هذه الفكرة لم تنجح ولن تنجح مستقبلًا، نظرًا لارتباط الزمالك جماهيريًا بأبنائه ورموزه.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن النادي اعتاد على التعاقد مع لاعبين ثم تطويرهم داخل المنظومة، مستشهدًا بمحمد شحاتة، الذي كان لاعبًا عاديًا عند انضمامه للفريق، قبل أن يصبح حاليًا الأفضل في مركزه، مشددًا على ضرورة الحفاظ على العناصر الجيدة وعدم التفريط فيها.

وأشار يكن إلى أن الزمالك يقوم حاليًا بتفريغ الفريق من عناصره الأساسية دون توفير بدائل مناسبة، متسائلًا عن جدوى التفكير في بيع ناصر ماهر في ظل عدم وجود بديل له داخل الفريق، مؤكدًا أن رحيل محمد شحاتة وناصر ماهر معًا سيترك فراغًا كبيرًا داخل التشكيل.

كما تطرق إلى تقييمه لمستوى أحمد حمدي، موضحًا أنه لم يستعد مستواه المعهود منذ تعرضه للإصابة، معربًا عن عدم تفاؤله بالفترة المقبلة داخل الزمالك في ظل الأوضاع الحالية.

واختتم هشام يكن تصريحاته مؤكدًا أنه لو كان عضوًا بمجلس إدارة الزمالك لرفض قرار التعاقد مع جون إدوارد وكذلك قرار رحيل ناصر ماهر، مشيرًا إلى أن جماهير الزمالك تعاني منذ سنوات من أخطاء الإدارات المتعاقبة، سواء الحالية أو السابقة.