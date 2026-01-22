السفير الأمريكي لدى إسرائيل يعلق على احتمال توجيه ضربة لإيران

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن السفير الأمريكي لدى إسرائيل علق على احتمال توجيه ضربة لإيران.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وترامب سيفي بوعده.

كما أن هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، قال إنه على طهران أن تأخذ تهديدات ترامب على محمل الجد.

وأفادت وكالة “فارس” بأن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها إيران خلال الفترة الماضية بسبب تدني الأوضاع المعيشية في البلاد، أسفرت عن مقتل 3117 شخصا، من بينهم 2427 مدنيا، وذلك بحسب المعلومات الواردة من منظمة الطب العدلي.

في سياق متصل، صرح مصدر أمني إيراني بأنه تم العثور على رصاصات إسرائيلية في جثث أطفال قتلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في الأسابيع الماضية.

رصاص إسرائيلي بجثث أطفال إيران

وأشار المصدر الأمني الإيراني، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، إلى أن إحدى الضحايا كانت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات من أصفهان، ذهبت للتسوق مع عائلتها خلال الاضطرابات الأخيرة، وأُصيبت بجروح قاتلة برصاص إرهابيين في بطنها وذقنها ومؤخرة رأسها.

وأظهر فحص الطب الشرعي أن الرصاصات كانت ذخيرة حية إسرائيلية.

وروى المصدر أيضاً قصة طفلة أخرى قُتلت في ظروف مماثلة، وقال: "مساء يوم 7 يناير 2026، في كرمانشاه، غادرت ميلينا أسدي، البالغة من العمر ثلاث سنوات، منزلها مع والدها لشراء حليب أطفال ودواء للبرد من الصيدلية، وفي طريق عودتها، أُطلق عليها النار فجأة من الخلف من قبل إرهابيين، ما أدى إلى مقتلها".