800 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية.. الزراعة تكشف أسرار نجاح المنتج المصري عالميًا

أوضح الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، العوامل التي جعلت الصادرات الزراعية ترتفع في 2025، بزيادة وصلت إلى 800 ألف طن، قائلا: إنه يرجع لعدة عوامل، أولها النشاط الذي قامت به الوزارة من حيث المعامل المراقبة والحجر الزراعي، والنشاط التي قامت به العلاقات الخارجية الزراعية، إلى جانب متابعة المنتج من المزرعة حتي الوصول إلى المستهلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المنتج المصري توسع فى الأسواق على مستوي العالم، موضحا أنه تم إنجاز 24% من إجمالي الصادرات المصرية أصبحت صادرات زراعية طازجة ومصنعة، إلى جانب إحتلال مصر مرتبة عالمية فى تصدير البرتقال والموالح.

وتابع: “اليوم أصبحنا من أكبر الدول المصدرة للبطاطس والبطاطا والخضروات وغيرها، وخلال عام 2026 يجب أن نقوم بإضافات لتحسين وتطوير المنتج المصري لزيادة المنافسة”.