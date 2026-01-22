مصدر فلسطيني : حماس ستسلم سلاحها وخرائط أنفاق غزة مقابل قبولها كحزب سياسي

أكد مصدر فلسطيني أن هناك تفاهم بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والإدارة الأمريكية على تسليم الحركة لسلاحها وخرائط أنفاق غزة مقابل قبول حماس كحزب سياسي.



ونقلت سكاي نيوز عربية عن المصدر الفلسطيني القول : التفاهمات تقضي بالسماح لمن يريد من قيادات حماس السياسيين والعسكريين بالخروج من غزة مع تعهد أمريكي بعدم تعرض إسرائيل لهم مستقبلا.

وأضاف المصدر : الأمريكان وافقوا على إدماج عدد من أفراد شرطة حماس وموظفيها السابقين في إدارة غزة الجديدة شرط خضوعهم لفحص أمني إسرائيلي أمريكي.



وتابع المصدر : الإدارة الأمريكية أبلغت الوسطاء بأن لدى إسرائيل تحفظا على عدد من التفاهمات خاصة تلك المتعلقة ببقاء حماس حزبا سياسيا في المشهد الفلسطيني.



وختم المصدر فلسطيني تصريحاته : لا تحفظات لدى السلطة الفلسطينية على التفاهم الأمريكي مع حماس طالما أنه يرسخ إنهاء الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار ويعجل بإعادة الإعمار.