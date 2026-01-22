قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الإعلامي شكل بين بلدينا نموذجا متميزا للشراكة الناجحة

سفير الإمارات بالقاهرة يؤكد أهمية تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين المؤسسات في مصر والإمارات
سفير الإمارات بالقاهرة يؤكد أهمية تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين المؤسسات في مصر والإمارات
أ ش أ

أكد حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات ومصر .. منوها بأهمية تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين المؤسسات في البلدين.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات ملتقى الإعلاميين الذي نظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات على هامش الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك ضمن نهجه السنوي الهادف إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإعلامية، والتأكيد على الدور المحوري للإعلام في نقل رؤيته ورسالته، وتسليط الضوء على مشاريعه الثقافية والمعرفية.

وقال سفير الإمارات : إن هذا الحدث الثقافي العريق يؤكد أن المعرفة والإعلام شريكان أساسيان في صناعة الوعي والحوار، والتفاهم الانساني، وتعزيز جسور التواصل بين الشعوب.

ونوه بأن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المعرض تأتي تأكيدا لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، تلك العلاقات التي قامت على أسس راسخة من الاحترام المتبادل ،والتعاون البناء في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجال الإعلامي والثقافي.

وقال : إن التعاون الإعلامي شكل بين بلدينا نموذجا متميزا للشراكة العربية الناجحة، وأسهم في دعم رسالة الإعلام الهادف، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، ونشر الوعي والمعرفة، وقد شهدنا على مدار السنوات الماضية تعاونا مثمرا بين المؤسسات الإعلامية الإماراتية والمصرية في مجالات الإنتاج الإعلامي، والتدريب، وتبادل الخبرات، بما يعكس إيمان قيادتي البلدين بدور الإعلام في بناء الإنسان وصون الهوية وتظل الكلمة، بمختلف أشكالها، الأداة الأسمى للتنوير، وأن التعاون بين المؤسسات الثقافية والإعلامية هو السبيل الأمثل لإيصال الرسالة الثقافية إلى أوسع نطاق.

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حرصت على جعل الثقافة ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وعلى دعم المبادرات الثقافية والمعرفية، وتشجيع النشر والترجمة وصناعة الكتاب، إيمانًا منها بأن الثقافة هي جسر للتواصل بين الشعوب وبناء مجتمعات أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات.

ومن جانبه .. أكد الدكتور عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، في كلمته، على أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب بوصفه تظاهرة فكرية عريقة وفضاءً رحباً للمعرفة والحوار، ومنبراً للمبدعين والمفكرين والقراء، وجسراً يربط المؤسسات الثقافية بالمجتمع.

وثمّن الدور الحيوي للإعلام بوصفه شريكاً أصيلاً في صناعة الوعي، وصوتاً مؤثراً في إبراز المبادرات الهادفة إلى بناء الإنسان وترسيخ الهوية الفكرية والمعرفية، وأحد أبرز أدوات القوة الناعمة التي تعكس ملامح الحضارة والتقدم..لافتاً إلى تعاظم هذا الدور في القاهرة في ظل ما تشهده من حراك ثقافي ومعرفي متسارع.

وأكد أن الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة يولي الإعلام أهمية خاصة بوصفه شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية، ووسيلة مؤثرة في نقل رؤيته ورسالته على المستويات المحلية والعربية والدولية..مشيداً بالتعاون المثمر مع المؤسسات الإعلامية في إتاحة المحتوى المعرفي الذي يسهم في إثراء مجتمعات المعرفة.

وأشار إلى أن مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب لا تقتصر على عرض الإصدارات، بل تمتد لتشمل تنظيم الندوات الفكرية، والورش الثقافية، والمحاضرات العلمية، والأنشطة التفاعلية المتنوعة، بما يعكس دوره الفاعل في الحراك الثقافي والمعرفي.

وأوضح أن دور الأرشيف والمكتبة الوطنية تجاوز حفظ ذاكرة الوطن وإتاحتها للأجيال، ليغدو مرجعاً موثوقاً ووجهة رئيسة للباحثين، بفضل تجاربه الرائدة وتوظيفه المتقدم لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب انفتاحه على الباحثين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات وتراثها.

وشدد على أهمية دور الإعلاميين في تسليط الضوء على منجزات الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبرامجه ومبادراته التي تجسد رؤيته في الاستثمار في المعرفة ودعم صناعة المحتوى.. معرباً عن شكره وتقديره للإعلاميين على جهودهم المهنية وحرصهم على نقل الحقيقة بمسؤولية، ودعمهم المتواصل لمسيرة الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وعلى هامش الملتقى، نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية معرضاً للصور التاريخية التي توثّق عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، حيث أصبحت هذه العلاقات نموذجاً يُحتذى به في متانة الروابط العربية القائمة على الأخوة والمودة والتعاون المشترك، وقد شهد المعرض إقبالا لافتا من الزوار.

حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات بالقاهرة جامعة الدول العربية عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات ومصر تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين المؤسسات في البلدين

