خلال زيارته للفرافرة.. "الزملوط" يتفقّد عددًا من المشروعات الزراعية بسهل بركة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال جولته الميدانية الموسعة، اليوم، بمركز الفرافرة بتفقّد عددٍ من المشروعات الزراعية المتميزة القائمة بمنطقة سهل بركة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

حيثُ تفقد المشروع المقام على مساحة نحو 13 الف متر لإنتاج فسائل أصناف نخيل متميزة كالمجدول والبارحي بإجمالي 120 ألف فسيلة، موجهًا بتعزيز الاستفادة من هذه المشروعات في دعم صغار المزارعين وتوفير فسائل عالية الجودة بأسعار مناسبة.

كما تابع بتفقد الصوب المخصصة لزراعة محصول الدراجون فروت على مساحة 8 أفدنة بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 10 طن وذلك في إطار دعم المحافظة للتوسع في الزراعات غير التقليدية.