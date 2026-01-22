قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الجميع أبدى رغبته في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة
كيف نجحت هيئة قضايا الدولة في تحقيق قفزة غير مسبوقة لتحصيل حقوق الدولة؟
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب كان لديه الرؤية والشجاعة لتحقيق السلام
مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس
وزارة الطاقة السورية تنفي قطع المياه عن مدينة عين العرب – كوباني
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
خلال زيارته للفرافرة.. "الزملوط" يتفقّد عددًا من المشروعات الزراعية بسهل بركة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال جولته الميدانية الموسعة، اليوم، بمركز الفرافرة بتفقّد عددٍ من المشروعات الزراعية المتميزة القائمة بمنطقة سهل بركة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

حيثُ تفقد المشروع المقام على مساحة نحو 13 الف متر  لإنتاج فسائل أصناف نخيل متميزة كالمجدول والبارحي بإجمالي 120  ألف فسيلة، موجهًا بتعزيز الاستفادة من هذه المشروعات في دعم صغار المزارعين وتوفير فسائل عالية الجودة بأسعار مناسبة.
كما تابع بتفقد الصوب المخصصة لزراعة محصول الدراجون فروت على مساحة 8 أفدنة بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 10 طن وذلك في إطار دعم المحافظة للتوسع في الزراعات غير التقليدية.

