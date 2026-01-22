تعليم مطروح: لا شكاوى من العلوم فى ختام امتحانات الشهادة الاعدادية

أكدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية اختتمت اليوم بأداء الطلاب امتحان مادة العلوم فترة أولى لمدة ساعتين فقط والتربية الفنية فترة ثانية لمدة ساعتين أيضا وسط أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام.

وأوضحت أنها اطمأنت من رؤساء اللجان علي تنفيذ كل التعليمات التى تم التوجيه بها والخاصة باستلام أوراق الاسئلة و كذلك إتخاذ كافة الإجراءات قبل عمليه بدء فتح مظاريف الاسئلة

وأكدت نادية فتحي وكيل الوزارة أن العلوم جاء مسكا لختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية مشيرة أن الأسئلة جاءت واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية .

و تابعت من خلال غرفة العمليات الرئيسية ، انضباط العملية الامتحانية من كافة المشاركين في مائة وخمس وعشرين لجنة إمتحانية مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوي بشأن الامتحانات علي مستوي جميع الادارات التعليمية.

وقدمت مدير المديرية الشكر لكافة المشاركين بأعمال امتحانات الشهادة الاعدادية باللجان الامتحانية ومديري الإدارات التعليمية وأعضاء غرف العمليات الرئيسية والفرعية تقديرا للجهد المتميز والإخلاص والتفاني في العمل والوصول بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان

كذلك قدمت الشكر لـ إيهاب أنور مدير عام التعليم العام ورئيس المطبعة السرية والفريق المعاون له بالمطبعة ومدير إدارة الأمن بتعليم مطروح ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة ومركز توزيع الأسئلة رئيساً وأعضاء تقديرا لتحمل المسئولية الملقاة علي عاتقهم وعرفانا بالأمانة المهنية والمصداقية والإخلاص والتفاني في العمل والتي تحلوا بها علي مدار الفترة الماضية والتي أسهمت في تحقيق منظومة امتحانية متكاملة نالت إشادة الجميع.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق افتتح الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح الندوة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح حول جراحات الوجه والفكين، وذلك بحضور الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور إبراهيم الدميري مدير طب الاسنان بالمديرية ، والدكتور اسلام قاسم استشارى جراحة الوجه والفكين ، والدكتور محمود الليثى استشارى طب الاسنان ، وعدد من القيادات الصحية والأطباء المتخصصين.

وأكد نائب المحافظ خلال كلمته أهمية تنظيم مثل هذه الندوات العلمية المتخصصة، لما لها من دور فعال في تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة أن الندوة تأتي ضمن خطة المديرية للتعليم الطبي المستمر، وتهدف إلى مواكبة أحدث الأساليب العلمية والعملية في مجال جراحات الوجه والفكين، مشيرًا إلى حرص المديرية على دعم الكوادر الطبية وتطوير الأداء داخل المستشفيات.

وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بجهود مديرية الصحة في محافظة مطروح مؤكدا استمرار الجهود للارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي مطروح .