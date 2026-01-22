بسبب الحرب.. 8 ملايين طفل في السودان بلا تعليم

أصدرت منظمة دولية معنية بحماية الأطفال صرخة تحذيرية من أن الحرب المستمرة في السودان منذ قرابة ثلاثة أعوام تسببت في أطول فترة إغلاق للمدارس في العالم.

وذكرت منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الخميس، أن أكثر من 8 ملايين طفل، أي ما يقارب نصف الأطفال في سن التعليم، أمضوا 484 يوما خارج الفصول الدراسية.

وشددت المنظمة على أن مدة الإغلاق تجاوزت ما شهده العالم خلال جائحة "كورونا"، ما يجعل الأزمة التعليمية في السودان من الأسوأ عالميا.

وبيًنت أن آلاف المدارس أغلقت أو تضررت بفعل النزاع، فيما استخدمت مدارس أخرى كملاجئ للنازحين.

ونوهت إلى أن إقليم دارفور يعد الأكثر تضررا، إذ لا تعمل سوى 3 % من المدارس في شمال دارفور، ونحو 15% فقط في غرب كردفان، مع مغادرة أعداد كبيرة من المعلمين بسبب توقف الرواتب.