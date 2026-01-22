قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
موصلناش للمونديال بالصدفة.. تصريحات نارية لحسام حسن في المؤتمر الصحفي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ترامب: سنعمل بكل جهدنا لتحقيق السلام بين روسيا و أوكرانيا

البهى عمرو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا ملتزمون بالعمل من أجل تحقيق السلام، ونسعى لتحقيق السلام بين روسيا و أوكرانيا، وسنعمل بكل جهدنا لتسوية ملف السد الإثيوبي في أقرب وقت.
 

وأوضح الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن جهود الإعمار ستتم بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان استفادة السكان وتحقيق استقرار طويل الأمد.


وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة لدعم التنمية وتحقيق السلام في المنطقة.

نزع سلاح حماس خطوة أساسية للأمن

أوضح ترامب أن الولايات المتحدة ملتزمة بنزع السلاح من غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار ومنع أي تصعيد مستقبلي.
وأشار إلى أن نزع السلاح سيكون جزءًا من الجهود الشاملة لتحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط.

استعادة الرهائن وتعزيز العدالة

وأكد الرئيس الأمريكي أن فريقه يقترب من استعادة جثة الرهينة الأخيرة في غزة، مضيفًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الولايات المتحدة على حماية المدنيين وضمان العدالة في المنطقة.

مجلس السلام منصة دولية فاعلة

شدد ترامب على أن مجلس السلام أمامه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار، موجّهًا الشكر للدول التي قبلت الانضمام والمشاركة الفاعلة.


وأشار إلى أن المجلس سيعمل كمنصة قوية للتعاون الدولي، ويدعم الجهود الإنسانية والسياسية في المنطقة.

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

مجدي مرشد : كلمة الرئيس السيسي بدافوس عكست رؤية الدولة الشاملة

هشام الحصري: اختياري نائباً لرئيس برلمانية مستقبل وطن أمانة غالية

طلب إحاطة بشأن تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

