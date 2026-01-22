مصر والصين تبحثان فرص التعاون في صناعة المركبات الكهربائية

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة شاندونج للصناعات الثقيلة، إحدى كبريات المجموعات الصناعية الرائدة في الصين والعالم، والتي تضم عددًا من العلامات التجارية العالمية في مجالات صناعة السيارات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

التعاون مع كبرى الشركات العالمية

وفي مستهل اللقاء، رحّب المهندس محمد شيمي بالوفد الصيني، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، والحرص على توسيع آفاق التعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومنها صناعة السيارات والمركبات الكهربائية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأكد الوزير أن إحياء شركة النصر لصناعة السيارات يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى للوزارة، مشيرًا إلى أن الشركة شهدت تطويرًا شاملًا للبنية التحتية وخطوط الإنتاج، شمل تحديث مصانع الأتوبيسات والسيارات الملاكي وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، بما يؤهلها للتوسع في إنتاج حزمة متنوعة من المنتجات تلبي احتياجات السوق المحلي والأسواق التصديرية.

وأوضح المهندس محمد شيمي أن شركة النصر تمتلك إمكانات صناعية قوية ومتقدمة، وكوادر فنية مدربة، ومساحات إنتاجية ضخمة، تجعلها صرحًا صناعيًا وواحدة من قلاع الصناعة الوطنية، وقاعدة انطلاق حقيقية لتوطين صناعة السيارات في مصر، وخاصة المركبات الكهربائية والصديقة للبيئة.

وتناول اللقاء بحث فرص وإمكانيات التعاون المشترك مع شركة النصر للسيارات، ومن بينها دراسة إقامة مشروع لإنتاج بطاريات المركبات الكهربائية، بما يدعم استراتيجية الدولة في التحول للطاقة النظيفة، وتعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة. كما تم استعراض التعاون القائم مع إحدى شركات مجموعة شاندونج في مجال إنتاج الميني باص الكهربائي، وبحث آفاق تطوير هذا التعاون وزيادة نسب المكون المحلي، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب وفد مجموعة شاندونغ الصينية عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى زيارته الميدانية لشركة النصر لصناعة السيارات، حيث أشاد الوفد بما لمسه من قدرات صناعية متقدمة، وبنية تحتية قوية، وإمكانات إنتاجية واعدة داخل الشركة، مؤكدًا اهتمام المجموعة بتعزيز التعاون مع الجانب المصري وبحث فرص الشراكة في مجالات تصنيع المركبات ومكوناتها.

حضر اللقاء المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد، العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة السيارات، حيث تم استعراض الإمكانات الفنية وخطط التطوير المستقبلية، ورؤية الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.