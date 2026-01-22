قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إزالة 10 حالات تعدٍ ضمن الموجة 28 في دسوق بكفر الشيخ| صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور  علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز دسوق، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

 وأكد المحافظ، التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أية تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه جرى تنفيذ 10 قرارات إزالة بمساحة 5 قراريط بمركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

وأشار إلى أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

