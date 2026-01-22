قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حاكم الشارقة يستقبل أبناء القارئ عبدالباسط عبدالصمد ويطلق تطبيق المعين

حاكم الشارقة يستقبل أبناء القارئ عبد الباسط ويطلق تطبيق "المعين"
شيماء جمال

استقبل الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، أبناء القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وأطلق تطبيق "المعين" الذكي، وذلك في مجمع القرآن الكريم بالشارقة.

ورحب حاكم الشارقة بالضيوف، معرباً عن اعتزازه بمكانة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد "رحمه الله"، وإسهاماته الخالدة في خدمة كتاب الله وتلاوته، وحصوله على الإجازة في القراءات السبع، وما تركه من أثرٍ عظيم في نفوس المسلمين حول العالم.

وأكد أن إمارة الشارقة ماضية في دعم المبادرات والمشاريع التي تُعنى بخدمة القرآن الكريم وعلومه، وتحرص على توظيف التقنيات الحديثة في حفظ الإرث القرآني ونقله للأجيال القادمة، بما يعزز من القيم الإسلامية السمحة، ويواكب تطورات العصر، ويجسد رسالة الشارقة الثقافية والإنسانية.

من جانبهم، قدم أبناء الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد شكرهم وامتنانهم إلى حاكم الشارقة، على حفاوة الاستقبال، وتكريم أعلام ومشاهير القرّاء، ما يُعزّز مكانة الشارقة ودورها في خدمة القرآن الكريم وعلومه وأعلامه.

وانتقل حاكم الشارقة، إلى متحف مشاهير القرّاء في المجمع، مفتتحاً ركن مقتنيات الشيخ عبد الباسط محمد عبدالصمد، والذي يستعرض مجموعة من الصور والمقتنيات التي تُؤرّخ سيرته العطرة، ولقاءاته مع العلماء والمسؤولين، والشخصيات العالمية، مشاهداً مادة فلمية سردت جانباً من نشأته وحياته وبدايته في عالم القراءات وأعماله في خدمة القرآن الكريم.

واستمع حاكم الشارقة إلى شرح مفصل عن المقتنيات والمصاحف وأجهزة تسجيل الأسطوانات والأشرطة التي تركها الشيخ، إضافةً إلى مجموعة من الرسائل الشخصية المكتوبة بخط يده، وإجازته القرآنية، وعدد من الأوسمة التي حصل عليها من دول العالم.

كما سلّم أبناء الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد شهادة شكر وتقدير، وذلك لمنحهم مقتنيات والدهم النادرة إلى متحف مشاهير القرّاء في مجمع القرآن الكريم، مثمناً مبادرتهم الكريمة التي ستبقى أثراً خالداً يخلد سيرة الشيخ في خدمة كتاب الله تعالى.

كما تسلم حاكم الشارقة هدية تذكارية من أبناء الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد معربين عن امتنانهم وشكرهم للجهود التي يبذلها في خدمة كتاب الله وأعلامه.

وعلى هامش الاستقبال، أطلق حاكم الشارقة، من خلال الضغط على الجهاز اللوحي، تطبيق "المعين" الذكي، وهو مصحف ذكي متكامل، يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تمكين المستخدمين من تلاوة القرآن الكريم وحفظه بأسلوب تفاعلي متطوّر.

وشاهد عرضاً مرئياً تناول أبرز مميزات تطبيق "المعين" الذكي، والذي يجمع بين الدقة العلمية وسهولة الاستخدام، إذ يوفر خاصية التلاوة الذكية القائمة على التعرف الصوتي المتقدم لمتابعة التلاوة لحظياً، ورصد أخطاء النطق ومخارج الحروف والتنبيه التصحيحي الفوري، إلى جانب أوضاع حفظ ومراجعة ذكية، تبني خطط حفظ وفق مستوى الإتقان، مع اعتماد ترتيب الصفحات العثمانية للمصحف، لضمان الدقة والتوافق مع المصحف الورقي.

ويدعم تطبيق "المعين" الذكي خاصية البحث المتقدم، من خلال النص أو الصوت، إلى جانب تعدد اللغات في الواجهة والترجمة والتفسير، حيث يدعم التطبيق اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو، وسيكون متاحاً في المتاجر الإلكترونية على الأجهزة، ومناسباً لمختلف المستخدمين حول العالم.

وقد حضر الاستقبال بجانبه كل من: معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة، وسعادة الدكتور عيسى سيف بن حنظل رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، سعادة الدكتور علي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، وعدد من كبار المسؤولين.

