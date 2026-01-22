قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

القومي لذوي الإعاقة ومحافظة الوادي الجديد ينظمان فعاليات أسرتي قوتي

المرحلة الثالثة من المبادرة القومية أسرتي قوتي
المرحلة الثالثة من المبادرة القومية أسرتي قوتي
الديب أبوعلي

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع محافظة الوادي الجديد فعاليات المرحلة الثالثة من المبادرة القومية (أسرتي قوتي)، والتي تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وذلك في إطار استمرار جهود المجلس؛ لتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها في توعية ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات والأنشطة التوعوية والتأهيلية التي ينفذها المجلس على مستوى محافظات الجمهورية، حيث شهدت الفعالية التي عقدت بمركز حسن حلمي بمدينة الخارجة مشاركة 120 أسرة.

وقد بدأت فعاليات المبادرة الأحد الماضي، بمجموعة متكاملة من الأنشطة، والتي تهدف لمساندة ودعم وتوعية والتواصل المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر والمسؤولين التنفيذيين.

كما شملت جلسات استماع مفتوحة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في مركز الدكتور حسن حلمي بالخارجة، فيما تم الاستماع إلى المشكلات والتحديات التي تواجههم في مختلف مجالات الحياة، ولا سيما الحصول على الخدمات الصحية كالتأمين الصحي، والخدمات التعليمية، والتمكين الإقتصادي، والرياضي والثقافي والمجتمعي، والخدمات المقدمة من المركز مع بحث آليات التعاون بين الجهات المعنية لتذليل العقبات وتحسين جودة الخدمات.

فضلّا عن جلسات استماع أخرى مع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة تم تنظيمها الثلاثاء الماضي بمقر جمعية المستقبل لرعاية ذوي الإعاقة، لمناقشة التحديات التي تواجه الأسر مع أبنائها، والتعرف على  احتياجاتهم، وتسجيل مقترحاتهم بشكل مباشر، لرفعها إلى الجهات التنفيذية المعنية، والعمل على متابعتها وحلها، وخلال النقاشات، تم حل العديد من المشكلات بالتنسيق مع المحافظة بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعوية وورش عمل موجهة للأسر، بهدف رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأدوار الأسرة في دعم وتمكين أبنائها، وشرح لدور المجلس وطرق، وآليات الاستفادة من الخدمات المتاحة، والدعم المقدم من قبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

كما نظم المجلس ندوة توعوية للمبادرة، التي شهد فعالياتها الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بالإنابة عن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، وناصف أنيس رئيس مجلس إدارة مركز الدكتور حسن حلمي، وأحمد هشام المدير الإداري للمركز، وهاني سيد مدير إدارة التأهيل بالمديرية، وهبة جمال عضو بمكتب تأهيل الخارجة بالمحافظة، فضلًا عن ممثلي عدد من مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والإسكان، والصحة، التأمين الصحي، والتموين، والقوى العاملة، والأوقاف، والضراىب، والتأمينات والمعاشات، والبريد المصري، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمرأة، وكذلك المجلس القومي للسكان.

وبدأت فعاليات الندوة بعرض كلمة مسجلة للدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في مستهل الندوة، أكدت خلالها على أهمية مبادرة «أسرتي قوتي» ودورها في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز الشراكة مع المحافظات المختلفة لتحقيق دمج فعّال ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

كما تم تقديم عرض تقديمي للتعريف بالمبادرة القومية، وأهدافها ومحاورها وأنشطتها، قدمته منسق المبادرة داليا عاطف، واستعرضت خلال الندوة آليات تنفيذ المبادرة، ومجالات تدخلها المختلفة، ودورها في التوعية والدعم والتمكين.

كما تم تقديم جلسة حول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عرضها محمد مختار مسئول خدمة المواطنين بالمجلس.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس حرص على تنفيذ فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" ضمن مرحلتها الثالثة، في محافظة من المحافظات الحدودية، ليتم تنفيذها في محافظة الوادي الجديد بالتعاون والتنسيق مع المحافظ ووزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف تحقيق التوعية المطلوبة، وتعزيز الدمج الاجتماعي، والعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وتعريفهم بالخدمات المقدمة داخل المحافظة، وإجراءات الحصول على هذه الخدمات، فضلًا عن تقديم خدمات الكشف الصحي بالمجان لهم ولأسرهم من خلال القافلة الطبية المتواجدة في نطاق المحافظة.

أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن فعاليات المُبادرة المنفذة في محافظة الوادي الجديد تأتي في إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم سبل الدعم والمساندة اللازمة لهم لتحسين جودة حياتهم، لافته أن المبادرة حققت أثرًا إيجابيًا واسعًا في تعزيز وعي الأسر بحقوق أبنائهم، وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات اليومية، كما أسهمت في تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير بيئة أكثر دعمًا واندماجًا للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

ومن جانبها أكدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكافة فئات المجتمع.

وأضافت خلال كلمتها بفعاليات المبادرة، أن استضافة محافظة الوادي الجديد لفعاليات المرحلة الثالثة من المبادرة القومية «أسرتي قوتي» تعكس اهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية، وسعيها لتقديم الخدمات المتكاملة للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات المعنية لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على الخدمات الصحية والتأهيلية والتعليمية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ودمجهم الكامل في المجتمع.

تجدر الإشارة أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" تحظى برعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية، في إطار تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، وأيضًا ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة لتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنيّة للأشخاص ذوي الإعاقة.

