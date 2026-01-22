افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة

افتتح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، “مركز استقبال الأطفال أبناء العاملين والعاملات بديوان عام وزارة الموارد المائية والرى بالعاصمة الجديدة”.

حضر الافتتاح المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بديوان عام وزارة الموارد المائية والرى، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي .



وحرص الوزيران على تفقد أروقة المركز، والإطلاع على شرح تفصيلي عن المركز وأقسامه وأهدافه والرؤية المستقبلية؛ حيث يضم المركز ٣ فصول لاستقبال الأطفال من سن ٤ شهور وحتى ٦ سنوات، وقد تم تأسيس المركز وفقًا للمعايير والمقاييس التي تتفق مع النموذج الياباني .



كما يضم المركز عيادة تقدم خدمات وقائية وعلاجية وكشوفات دورية للأطفال، وغرفة عزل مخصصة لاستقبال الأطفال المرضى، وملف طبي مخصص لكل طفل داخل المركز، ومنطقة خضراء مخصصة للألعاب تتميز بأنها صديقة للبيئة ومزودة بعدد من الألعاب وفق أحدث المعايير.



ويقوم على المركز مجموعة من الميسرات المدربات على أحدث المناهج في التعامل مع الطفل وتم التعاون مع هيئة التعاون الدولي "جايكا" فى تطبيق أحدث مناهج التعلم للأطفال عبر البرامج والأنشطة الدراسية ومن خلال التطبيقات الخاصة وفق نظام التعليم الياباني، باستهداف تحقيق الاستثمار فى البشر و تنمية مهارات وقدرات الطفل .



وأطلع الوزيران على النشاط اليومي للأطفال داخل المركز وفق أفضل البرامج التعليمية والترفيهية والرياضية، وشاهدا تفاعل الأطفال مع الأنشطة والألعاب وفق كل فئة عمرية، كذلك المشاركة فى الأنشطة الفنية والتعبيرية المختلفة وجلسات المشاعر التى من خلالها يتم مساعدة الأطفال فى تحقيق النمو النفسي والشعوري بهدف تعلم الأطفال أهمية المشاعر وطرق التعبير وبما يعمل على تنمية المشاعر الإيجابية لديهم .



وقد توجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بالشكر لفريق عمل وزارة الموارد المائية والرى على مجهوداتهم الدؤوبة المبذولة فى إنشاء المركز بهذا المستوى المتميز، كما توجه سيادته بخالص الشكر والتحية لوزارة التضامن الاجتماعى على مجهودها الكبير والفعال فى تجهيز المركز بشكل متميز ومتكامل من التجهيزات وأدوات اللعب والبرامج وتأهيل وتدريب مقدمي الخدمة بالمركز .



كما توجه وزير الري بالشكر لسفارة ودولة اليابان على التعاون المشترك والذى أثمر عن افتتاح هذا المركز المصمم على النموذج الياباني والذي يهتم بالطفل منذ المراحل العمرية الصغيرة .



وأشار الدكتور هانى سويلم إلى أن الدولة المصرية حريصة دوماً على الاستثمار في أبناءها بناة المستقبل، بما يُسهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية للدولة، لذا تعمل الدولة جاهدة على تقديم برامج تعليمية وتثقيفية وتعليمية ورياضية على مستوى عالى من الكفاءة .



وأكد حرصه على توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للعاملين بالوزارة، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، مثل إنشاء هذا المركز الذى يوفر الرعاية الكاملة لأبناء وبنات العاملين بالوزارة بالعاصمة الجديدة .

ومن جانبها .. وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لفريق عمل وزارة الموارد المائية والرى القائم على المشروع على تعاونه في إنشاء المركز، معربة عن سعادتها بافتتاح المركز الثالث بالعاصمة الجديدة بعد مركزي وزارتي التضامن والعدل .



وقالت إن العاصمة الجديدة هي صديقة للطفل، حيث يشهد المركز برنامج تحسين الطفولة المبكرة، على النموذج الياباني والذي يهتم بالطفل فى المراحل العمرية الصغيرة، بداية من التجهيزات وأدوات اللعب والبرامج والمستوى التأهيلي والتدريبي لمقدمي الخدمة .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه سيتم التوسع في الأنشطة الخاصة بهذا الملف، خاصة أن الوزارة تعمل على ارتفاع نسبة الحضانات على مستوى الجمهورية، وذلك دعما للأمهات حتى تتمكن من الخروج لسوق العمل .



وقدمت الدكتورة مايا مرسي الشكر لفريق العمل بالوزارة القائم على إنجاز المركز وفى مقدمتهم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على العمل الدؤوب والمستمر للخروج بهذا الشكل المتميز، كذلك الشكر لسفارة ودولة اليابان على التعاون المشترك والذى أثمر افتتاح المركز الثالث في العاصمة الجديدة وفي وقت قياسي .

وعلى هامش الافتتاح؛ كرم الوزيران فريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي القائم على المشروع وفي مقدمتهم الدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هيثم أحمد، كما كرم الوزيران الأستاذ علي مبارك رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين أوضاع الصحة على تجهيز الحضانة بالنموذج الياباني .