البرلمان الأوروبي: ندعو لتشديد العقوبات على إيران وتوسيع تجميد الأصول

دعا البرلمان الأوروبي، لتشديد العقوبات على إيران وتوسيع تجميد الأصول، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصاديش العالمي بدافوس، يوم الخميس إلى إمكانية إعادة فتح القنوات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.



يذكر أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تصاعدت مجدداً عقب حملة القمع التي شنها النظام الإيراني ضد المظاهرات المناهضة للحكومة.

وقد أقر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، بمقتل آلاف الإيرانيين في تلك الاضطرابات، محملاً ترامب مسؤولية هذه الوفيات دون الإشارة إلى الأساليب الوحشية التي استخدمتها قوات الأمن الإيرانية.

وكانت إدارة ترامب قد فكرت في توجيه ضربة عسكرية لإيران رداً على ذلك، قبل أن يصرح ترامب بأن "مصادر مهمة للغاية من الجانب الآخر" أبلغته بتوقف عمليات القتل، مما يوحي بعدم وجود تهديد وشيك بعمل عسكري.