نادية مصطفى تحيي حفل عيد الحب في أوبرا الإسكندرية.. 13 فبراير

تستعد الفنانة نادية مصطفى، لإحياء حفل غنائي في دار أوبرا الإسكندرية، يوم الجمعة 13 فبراير المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

ويأتي حفل نادية مصطفى، في أوبرا الإسكندرية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

بوستر حفل نادية مصطفى

أحدث أغاني نادية مصطفى

وفي أكتوبر الماضي، طرحت المطربة نادية مصطفى، أغنيتها الوطنية "علشانك إنتي" التي قامت بتسجيلها باستديو أحمد زويل بماسبيرو.

الأغنية تم بثها عبر شبكة الإذاعات المصرية بالهيئة الوطنية للإعلام مع الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتعد بمثابة رسالة وفاء لمصر الحبيبة في قالب موسيقي عاطفي.

الأغنية كلمات أحمد دمنهوري، إخراج أميرة الدسوقي.