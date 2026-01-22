قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
القارة العجوز تلفظ التنظيم.. البرلمان الفرنسي يدرج الإخوان بقائمة الإرهاب الأوروبية

البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي
ناصر السيد

صوت البرلمان الفرنسي اليوم الخميس، لصالح مشروع قانون لوضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب الأوروبية.

فرنسا تحظر الإخوان

وصوتت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" لصالح اقتراح قرار "إدراج تنظيم الإخوان المسلمين في القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية"، الذي قدمه النواب بأغلبية 157 صوتًا مؤيدًا، 101 صوت معارض.

النص المقترح من كتلة "اليمين الجمهوري" ينص على "الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالبعد السياسي للفكر الانفصالي الإسلامي الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين".

يذكر أن الولايات المتحدة والأرجنتين أعلنتا خلال الأسابيع الماضية وضع الإخوان على قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، وقبل أيام، أكد مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن كمنظمات إرهابية، وإدراجها ضمن السجل العام للأشخاص والكيانات المرتبطة بأعمال الإرهاب وتمويله (RePET).

البرلمان الفرنسي إدراج الإخوان قائمة الإرهاب الأوروبية القارة العجوز جماعة الإخوان الجمعية الوطنية الفرنسية

