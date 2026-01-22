القارة العجوز تلفظ التنظيم.. البرلمان الفرنسي يدرج الإخوان بقائمة الإرهاب الأوروبية

صوت البرلمان الفرنسي اليوم الخميس، لصالح مشروع قانون لوضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب الأوروبية.

فرنسا تحظر الإخوان

وصوتت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" لصالح اقتراح قرار "إدراج تنظيم الإخوان المسلمين في القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية"، الذي قدمه النواب بأغلبية 157 صوتًا مؤيدًا، 101 صوت معارض.

النص المقترح من كتلة "اليمين الجمهوري" ينص على "الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالبعد السياسي للفكر الانفصالي الإسلامي الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين".

يذكر أن الولايات المتحدة والأرجنتين أعلنتا خلال الأسابيع الماضية وضع الإخوان على قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، وقبل أيام، أكد مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن كمنظمات إرهابية، وإدراجها ضمن السجل العام للأشخاص والكيانات المرتبطة بأعمال الإرهاب وتمويله (RePET).