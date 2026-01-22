ببرنامج ثقافي ومعرفي مُتكامل.. مركز أبوظبي للغة العربية يُعلن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، والذي يقام في الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير 2026، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز حضور اللغة العربية وتوثيق أواصر التبادل الثقافي بين العالم العربي والعالم.

ويقدّم المركز خلال مشاركته برنامجاً معرفياً وثقافياً متنوعاً يضم سلسلة من الفعاليات النوعية، من أبرزها ندوة فكرية وحفل توقيع لكتاب “الرحم الاصطناعي... عالم ما بعد التكاثر البشري” للمفكر الإماراتي د. جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وذلك يوم الجمعة 23 ينايرفي جناح المركز، الساعة الرابعة مساءً.

وتتضمن الفعالية مداخلة افتتاحية يقدمها سعيد الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، يليها قراءة مختارات من الكتاب، وتوقيع نسخ منه، إلى جانب نقاش مفتوح يتناول تحولات المستقبل الإنساني في ظل التطورات التكنولوجية. ويشارك في الجلسة أيضاً د. أسامة عبدالرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية.

ويأتي حضور المركز في المعرض في إطار رؤيته القائمة على دعم اللغة العربية علمياً وثقافياً وإبداعياً، وتشجيع الكفاءات والمواهب العربية في مجالات النشر، والكتابة، والترجمة، والبحث العلمي. كما يعكس التزامه بتقديم محتوى معرفي نوعي يعزز من مكانة اللغة العربية ويواكب تحولات العصر.