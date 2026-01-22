صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ينظم تدريبا لنشر الوعي العام حول الحوكمة ومكافحة الفساد

نظم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن برنامج بناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي تدريبا لنشر الوعي العام حول الحوكمة ومكافحة الفساد بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ويأتي ذلك في إطار حرص صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تمكين مؤسسات المجتمع الاهلي وتعزيز الحوكمة والشفافية في عملها، حيث تم تصميم هذا البرنامج المتكامل لبناء القدرات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ويعد هذا البرنامج خطوة عملية لتعزيز كفاءة واستدامة العمل الأهلي عبر بناء منظومة متكاملة من الحوكمة والشفافية والنزاهة داخل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، حيث يستهدف التدريب أشخاص من القيادات وصناعيّ السياسات من الخبراء ورؤساء مجالس الإدارات والأمناء والمتطوعين والناشطين بالعمل الاهلي، ويهدف لوضع إطار شامل لفهم الفساد ومستوياته وأنواعه المختلفة وكيفية تأثيره على مؤسسات المجتمع الاهلي، مما يرفع كفاءة العمل الأهلي ويعزز الرقابة والشفافية.

ويؤكد صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال هذا البرنامج التزامه بدعم وتمكين جمعيات و مؤسسات المجتمع الاهلي بما يحقق الاستدامة وتعزيز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك فاعل في التنمية وبناء مجتمع اهلي قوي ومستدام.