راغب علامة يحيي حفلتين غنائيتين في عيد الحب

يستعد الفنان راغب علامة، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 14 فبراير المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

كما يحيي راغب علامة، حفل آخر في عيد الحب في أحد الفنادق الكبرى العاصمة الأردنية عمان، وذلك يوم 13 فبراير المقبل.

في شهر سبتمبر 2025، طرح الفنان راغب علامة، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم خايف من ايه، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كما أطلق راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص" بعمل ضخم ومنتج بأعلى المعايير، لينقلنا إلى أجواء الصيف المليئة بالبهجة والرقص.

الأغنية الجديدة تحمل طابعاً إيقاعياً صيفياً مبهجاً، وهي من كلمات أحمد حسن راوول، وألحان أحمد الزعيم. وقد تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، حيث صُوّر في عدة بلدان، وتمكّن راغب من زراعة بسمة الصيف وإشراقه وفرحته في قلوب الجمهور عبر هذا الكليب الذي حوّل العالم أجمع إلى حلبة رقص تنبض بالطاقة الإيجابية.

وفي شهر مايو 2024، طرح الفنان راغب علامة، أحدث أغانيه بعنوان “شو عامل فيي” تزامنا مع موسم الصيف.

ونشر راغب علامة مقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: “ شو عامل فيي قريبا جدا، كونوا على استعداد لشيء مميز”.

كما طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى.