رئيس جامعة الأزهر يهنئ هناء العبيسي بعضوية بمجلس النواب

قدَّم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر ، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وجميع منسوبي جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم؛ التهنئة إلى الأستاذة الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب للبنات بالقاهرة العميدة السابقة للكلية؛ بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعيينها عضوًا بمجلس النواب المصري.

وكرَّم فضيلة رئيس الجامعة الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي ابنة جامعة الأزهر عضو مجلس النواب ومنحها درع الجامعة؛ تقديرًا واعتزازًا بأبناء الجامعة في جميع المحافل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام علي قطاع المستشفيات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.





وتأتي ثقة القيادة السياسية بتعيين الدكتورة هناء العبيسي؛ تقديرًا لجهودها العلمية المتميزة وأدائها المشرف كأستاذة جامعية وعميدة لكلية طب البنات، إضافة إلى إسهاماتها البارزة في المجال الطبي والأكاديمي داخل كلية الطب للبنات ومستشفى الزهراء الجامعي.

ويذكر لسيادتها حصول كلية الطب في عهدها على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى حصول الكلية على شهادة الأيزو الدولية، وقد شهدت الكلية ومستشفى الزهراء الجامعي في عهدها مزيدًا من أعمال التطوير لتضاف إلى سجل سابقيها من عمداء الكلية الذين بذلوا جهودًا مضنية حتى تتبوأ كلية الطب للبنات بالقاهرة مكانتها اللائقة محليًّا وعالميًّا.