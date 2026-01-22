كنت مستني أسحب فلوس.. إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بسيدة في إيتاي البارود أمام ماكينة الصرف الآلي

قررت جهات التحقيق بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إخلاء سبيل ح.س.ح، 50 عامًا، موظف، في المحضر رقم 810 لسنة 2026 إداري إيتاي البارود، على خلفية ضبطه بتهمة التحرش بسيدة أمام ماكينة صرف آلي.

ومن جانبه قال أنور زايد ، محامي المتهم ، بأنه تم عرض المتهم على جهات التحقيق والتي قررت إخلاء سبيله بعد حجزه على ذمة التحريات، ولم يتم تقديم أي بلاغات ضده في الواقعة المشار إليه، ولم تثبت التحقيقات أي إدانة بحق المتهم.

وأكد المحامي، أن المتهم أنكر ارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق، ولم يرتكب أي أفعال إباحية، ولا ثمة ملامسة أي أشخاص، وأنه كان بانتظار دوره لسحب مبالغ مالية.

وفي وقت سابق كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تحرش أحد الأشخاص بسيدة أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي في محافظة البحيرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.