علي مهران: رسائل الرئيس السيسي من دافوس تؤكد متانة الاقتصاد المصري

قال النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، أكدت بوضوح متانة واستقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على مواصلة مسار الإصلاح والتنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.



وأوضح النائب أن الرئيس السيسي استعرض ما نفذته الدولة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة أسهمت في ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن البرنامج الاقتصادي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية انعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد، حيث ساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة معدلات النمو، وتحسين ميزان المدفوعات، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية نجحت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في عدد من القطاعات الواعدة، من بينها صناعة السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال حزمة من الحوافز التشريعية، وإطلاق برنامج «الرخصة الذهبية» لتيسير إجراءات الاستثمار.

وأكد النائب علي مهران أن الرئيس السيسي شدد على أهمية تطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتبسيط الإجراءات عبر منصة رقمية موحدة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن الرسائل الرئاسية تضمنت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية والممرات اللوجستية، من خلال تحديث شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ، إلى جانب تطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة لتعزيز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة الدولية.

وتابع أن الرئيس السيسي أكد كذلك على التحول الرقمي وتوطين الصناعة، عبر تطوير البنية الرقمية للدولة، وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل مستدامة.

واكد النائب علي مهران ، أن ما طرحه الرئيس السيسي في دافوس يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، وتجاوز تحديات كبرى مثل جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، وأزمة غزة، مشددًا على أن الاستقرار الحالي للاقتصاد المصري نابع من وعي وإدراك الشعب المصري، وثقته في قيادته السياسية.