محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
إصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
بعد قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.. خطوات سداد الرسوم عبر «تليفوني»؟
بعد أن أشعلت السوشيال ميديا.. حملة تعاطف مع ياسمين عبد العزيز بعد الصور المفبركة
مفاجآت جريمة ملاحات كرموز.. الأب أنهى حياة الأم منذ عام وبعدها تخلص من أبنائه
منة عرفة تفجر مفاجأة عن عمليات التجميل وتحسم حقيقة صراعها مع محمد نجاتي
كنت مستني أسحب فلوس.. إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بسيدة في إيتاي البارود أمام ماكينة الصرف الآلي
أمي وصتني.. رضا البحراوي يقرر اعتزال الغناء بعد وفاة والدته
بعد نجاتها من حادث سير.. سر الرؤية الغامضة لـ شمس البارودي
علي مهران: رسائل الرئيس السيسي من دافوس تؤكد متانة الاقتصاد المصري

ماجدة بدوى

قال النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، إن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، أكدت بوضوح متانة واستقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على مواصلة مسار الإصلاح والتنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.


وأوضح النائب أن الرئيس السيسي استعرض ما نفذته الدولة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة أسهمت في ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن البرنامج الاقتصادي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية انعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد، حيث ساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة معدلات النمو، وتحسين ميزان المدفوعات، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.


وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية نجحت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في عدد من القطاعات الواعدة، من بينها صناعة السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال حزمة من الحوافز التشريعية، وإطلاق برنامج «الرخصة الذهبية» لتيسير إجراءات الاستثمار.

وأكد النائب علي مهران أن الرئيس السيسي شدد على أهمية تطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتبسيط الإجراءات عبر منصة رقمية موحدة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن الرسائل الرئاسية تضمنت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية والممرات اللوجستية، من خلال تحديث شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ، إلى جانب تطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة لتعزيز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة الدولية.

وتابع أن الرئيس السيسي أكد كذلك على التحول الرقمي وتوطين الصناعة، عبر تطوير البنية الرقمية للدولة، وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل مستدامة.

واكد النائب علي مهران ، أن ما طرحه الرئيس السيسي في دافوس يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، وتجاوز تحديات كبرى مثل جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، وأزمة غزة، مشددًا على أن الاستقرار الحالي للاقتصاد المصري نابع من وعي وإدراك الشعب المصري، وثقته في قيادته السياسية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب علي مهران مجلس الشيوخ مدينة دافوس السويسرية

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

حداد عام في مدينة إيطالية على اغتيال الشاب القبطي أبانوب يوسف | صور

من 50 جنيهًا فقط وخصومات تصل إلى 75%.. إصدارات جديدة ومميزة من الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

إفطار الجمعة.. طريقة عمل طعمية البطاطس الشهية

8 نصائح ذهبية تحميك من أمراض الكلى وتحافظ على صحتها لسنوات

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

