كيف نتجنب الخلافات الزوجية ونتعامل معها؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين من القاهرة، قال فيه إنه يلاحظ الكثير من المشاكل الزوجية والخلافات التي قد تصل إلى الطلاق، ويريد نصائح عملية للتعامل مع هذه الخلافات بالاستفادة من سنة النبي ﷺ.

وأوضح الشيخ محمد كمال، أن معظم البيوت معرضة للخلافات الزوجية منذ عهد الصحابة وحتى اليوم، لكن الحكمة تكمن في اتباع الروشتة النبوية التي تبدأ بالتعامل مع الزوجة بالمودة والرحمة، مستشهداً بقول الله سبحانه وتعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة".

وأضاف أمين الفتوى أن أول خطوات حل المشكلات هي الاستماع للزوجة باهتمام وابتسامة صادقة، لأن التبسم في وجه الآخر صدقة، ثم محاولة فهم أساس المشكلة بهدوء دون رفع الأصوات أو الغضب، مشيرًا إلى وصية النبي ﷺ المتكررة: "لا تغضب"، لأنها مفتاح الشر في كثير من المشاكل الزوجية.

وأشار الشيخ محمد كمال إلى وسائل السيطرة على الغضب، مثل التغيير الفوري للحالة بالجلوس، الخروج، أداء ركعتين صلاة، أو ذكر الله، بالإضافة إلى ضرورة عدم إدخال أطراف خارجية في المشكلات المنزلية حتى لا تتسع المشكلة، مع الحرص على عدم إثارة الخلاف أمام الأطفال، والتركيز على حل المشكلة في البيت بين الزوجين فقط.

