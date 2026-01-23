إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي بحري، أمام دير الأمير تادرس الشُطبي بمركز منفلوط في محافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 91260 ي ج ع و9587 ي ب ن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وبالفحص والمعاينة، تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة.