أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران تستقبل طلاب المعاهد والجامعات المصرية

أكاديمية مصر للطيران للتدريب
أكاديمية مصر للطيران للتدريب
نورهان خفاجي

نظمت أكاديمية مصر للطيران، جولات تعريفية  لعدد من طلاب الجامعات والمعاهد العليا منها المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى– السيوف بالأسكندرية  والمعهد المصرى للسياحة والفنادق بشيراتون وكذلك طلاب كلية السياحة والفنادق – جامعة قناة السويس و المعهد العالى لدراسات النوعية – مصر الجديدة وأخيرا المعهد العالى للسياحة والفنادق – 6أكتوبر.

وذلك للإطلاع على الإمكانيات المتقدمة للأكاديمية وتنمية الوعى لدى الشباب بمنظومة الطيران المدنى المتطورة، مع فتح أفاق جديدة للشباب حديثى التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.

تناولت الجولات شرحا تفصيليا للطلاب على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتى تتمثل فى أجهزة الطائرات من طرازات A320,A320neo, A330/ B737,B777
وأيضا جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET؛ وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST، بالإضافة الي تدريب مهندسى صيانة الطائرات.

وتم تقديم عرضا وافيًا لكافة البرامج التدريبية المتخصصة التى تقدمها الأكاديمية فى شتى المجالات داخل فصولها التدريبية المتطورة التى تتناسب مع دراستهم وطموحاتهم المستقبلية.
وفى نهاية اليوم التدريبى فقد أشاد الجميع  بالإمكانات الحديثة داخل هذا الصرح التدريبى الكبير.

