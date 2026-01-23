قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
سيول وبرد وأتربة .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الجمعة
بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد
وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
مصر في قلب دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لصناع القرار الاقتصادي
العمل توصي بغلق 36 منشآة وإجراءات قانونية ضد 56 آخرى لمخالفة القانون
منذ السبت الماضي.. العثور على جثث ركاب الطائرة المفقودة في إندونيسيا
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري: تطوير معامل المياه الجوفية وتزويدها بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة العاملين

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من السيد المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية، بشأن تجديد اعتماد المعمل المركزي لقطاع المياه الجوفية بالوادى الجديد لدى "المجلس الوطنى للاعتماد" (ايجاك) فى عدد من الاختبارات الكيميائية والميكروبيولوجية للمياه، وذلك لمدة ٤ سنوات ( ديسمبر ٢٠٢٥ - ديسمبر ٢٠٢٩) .

وصرح الدكتور سويلم بأنه حريص على تطوير المعامل التابعة للوزارة، وتزويدها بأحدث الأجهزة عالية التقنية، بالإضافة للعمل على رفع كفاءة العاملين بالمعامل من خلال التدريب، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات المعامل التابعة للوزارة ورفع كفاءتها وإضافة عناصر جديدة مستقبلاً لقائمة الاعتماد الدولى، وذلك إيمانا بالدور الهام للبحث العلمى والتكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه ومراقبة نوعية المياه تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 .

وأضاف أن المعمل المركزي بالوادى الجديد تم إنشاؤه وفقاً لأحدث المواصفات القياسية التى تتوافق مع الجودة، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة للكيميائيين، الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الإعتماد الدولي الايزو ( ١٧٠٢٥ ) فى مجال تحاليل المياه كيميائياً وبكتريولوجياً من المجلس الوطني لاعتماد المعامل مما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية .

وعلى صعيد آخر .. أكد الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على متابعة إلتزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات إستخدام المياه الجوفية من خلال المتابعة المستمرة بمعرفة أجهزة قطاع المياه الجوفية بمختلف المحافظات من خلال منظومة للمراقبة والتحكم فى الآبار الجوفية التابعة للوزارة، بالتزامن مع تسهيل اجراءات إصدار التراخيص من خلال منظومة التراخيص الإليكترونية التى تم اطلاقها خلال الفترة الماضية، موضحاً أن هذه المتابعة المستمرة تهدف لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة .

جدير بالذكر أن المعمل المركزي يتبعه عدد (٣) معامل فرعية فى المنيا وطنطا والداخلة، وقد نجح المعمل بجدارة فى إجتياز دورات إختبارات الكفاءة الحرفية التي إشترك فيها دوليا خارج مصر خلال السنوات السابقة بالمعمل المرجعي للقياسات الكيميائية والحيوية، واجتياز أكثر من دورة اختبار كفاءة بلندن (LGC Lab) وغيره من المعامل الدولية من ٢٠١٣ وحتى تاريخه وغيرها من المعامل المحلية أيضا، كما تم ترشيح المعمل المركزي كمعمل مرجعي، واشترك المعمل في اختبارات بعض العناصر مع المعمل المرجعي الحكومي بهونج كونج، وهو ما جعل المعمل يقف بين مصاف المعامل العالميه فى جودة الأداء 

وزارة الري المياه الجوفية وزير الري الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

حمزة عبد الكريم

برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ترشيحاتنا

مساعدات الضمان الإجتماعي

مخالفات تؤدي لوقف مساعدات الضمان الاجتماعي | احذرها

النائب مدحت الكمار

مدحت الكمار: قمة السيسي وترامب عكست التزام مصر بدعم الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتينة مع واشنطن

البنك المركزي

عقوبات شديدة للغش أو التدليس في الائتمان المصرفي بالقانون

فيديو

رمال

رمال وأتربة.. الأرصاد توجه تحذير عاجل لسكان هذه المناطق

صورة ارشيفية

استشاري مناعة: فيتامين «د» لا يقل أهمية عن «سي» في الوقاية من نزلات البرد شتاءً

صورة ارشيفية

تحذير رسمي من شعبة الذهب: لا تشتروا المشغولات من مصادر مجهولة

الكلاب

خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد