أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
سيول وبرد وأتربة .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الجمعة
بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد
وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
مصر في قلب دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لصناع القرار الاقتصادي
العمل توصي بغلق 36 منشآة وإجراءات قانونية ضد 56 آخرى لمخالفة القانون
منذ السبت الماضي.. العثور على جثث ركاب الطائرة المفقودة في إندونيسيا
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
اقتصاد

طفرة بنية تحتية جديدة تدعم مصانع أبو رواش وكوم أبو راضي وتفتح آفاق توسع صناعي

جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث الموقف التنفيذي لمرافق المنطقتين الصناعيتين بأبو رواش وكوم أبو راضي، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، والمختصين من المحافظتين، إلى جانب رئيسي جمعيتي المستثمرين ورئيسي مجلسي مدينة أبو رواش وكوم أبو راضي.
وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لموقف تنفيذ مرافق البنية الأساسية بالمنطقتين، خاصة منظومة المياه والصرف الصحي والصرف الصناعي المعالج

 شدد الوزير على أهمية إيلاء أولوية قصوى لمحطات الصرف الصناعي لضمان المعالجة الآمنة للصرف، والحفاظ على البيئة، والالتزام بالاشتراطات المنظمة، بما يدعم استمرارية التشغيل داخل المناطق الصناعية.

 وأكد أن محطة الصرف الصناعي الجاري تنفيذها بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية ستُنفذ وفق أعلى المعايير والاشتراطات الفنية، ومن المتوقع أن تُحدث طفرة كبيرة في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمنطقة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن ترفيق المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية لنجاح خطط التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، مشيرًا إلى أهمية التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية للمستثمرين، على أن يتولى اتحاد الصناعات المصرية، بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، إدارة المناطق الصناعية وصيانة مرافقها الداخلية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة المناطق الصناعية وضمان استدامة مرافقها، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر.
وأضاف الوزير أن الفترة الماضية شهدت خطوات جادة في ملف ترفيق منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي، مؤكدًا استمرار العمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة نسب الترفيق في مرافق الكهرباء والمياه والصرف والغاز، بما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية بهاتين المنطقتين، باعتبارهما من أهم المناطق الصناعية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، ويعمل بهما عدد كبير من كبرى الشركات المحلية والعالمية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتصدر لأسواق خارجية متعددة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على باقي المناطق الصناعية غير المرفقة، مع التركيز على صيانة المرافق القائمة وأي مرافق جديدة تدخل الخدمة، لضمان تحقيق الاستدامة داخل المناطق الصناعية. كما أعلن عن عقد اجتماعات شهرية لمتابعة نسب التنفيذ بالمرافق، إلى جانب القيام بزيارة ميدانية لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية منتصف الشهر المقبل، لافتتاح محطة الصرف الصناعي وتفقد عدد من مصانع المنطقة.

