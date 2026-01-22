قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير
شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا
مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة
قمة «السيسي- ترامب» تتصدر نشاط الرئيس المكثف في منتدى دافوس العالمي.. فيديو وصور
رانيا المشاط: الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد أخضر في أفريقيا
وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه
معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب
برلماني في سؤال للحكومة: نطالب بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ووقف الارتباك
بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026
رئيس إسرائيل: نأمل أن يكون هناك تغيير للنظام الإيراني.. ونراقب بحذر التطورات السورية
هل جهازك ضمن القائمة؟.. أوبو تكشف عن التحديث الأعظم لعدة هواتف
وزير الزراعة: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كامل الوزير: إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم


ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة لمناقشة خطة عمل المركز للفترة المقبلة بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ووضع مستهدفات واضحة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة ورفع تنافسية المنتج المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي

 وذلك بحضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مجلس الإدارة.


وفي مستهل الاجتماع، شدد وزير الصناعة والنقل على ضرورة سير عمل المركز وفق مسار واضح واستراتيجي يستهدف تطوير الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها، من خلال تحسين أساليب العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتوظيف أفضل الممارسات المحلية والدولية، لضمان تحقيق أثر ملموس وإيجابي ينعكس على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.
 

وأكد وزير الصناعة والنقل أهمية إعادة تحديد أهداف المركز ودوره الاستراتيجي، وإعادة صياغة منهجية عمل العاملين بالمركز لضمان أن كل جهود المركز تؤتي ثمارها في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يمثل البداية لسلسلة اجتماعات دورية ستُعقد شهريًا لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ومراجعة النتائج، وتعزيز استدامة التطوير الصناعي بما يخدم الاقتصاد الوطني.


وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن أداء المركز سيتم قياسه سنويًا للتأكد من تحقيق مردود إيجابي على الصناعة والاقتصاد، مؤكدًا على ضرورة تحديد أولويات المركز خلال الفترة القادمة وربط جهوده بالمؤسسات البحثية الرائدة لتحقيق التكامل بين متطلبات الصناعة والبحث العلمي، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعات الواعدة والمستهدفة.


كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، واستعراض القوائم المالية للمركز خلال السنوات الأخيرة، ومراجعة الموازنة المخصصة للعام المالي 2025-2026، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي الحالي لخطة المركز خلال نفس الفترة، واستعراض البروتوكولات والمذكرات الموقعة بين المركز ومختلف الجهات خلال الأربع سنوات الماضية.


 شدد وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع على أهمية تفعيل دور المركز ليسير وفق مسار واضح واستراتيجي يحقق تطوير الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها، مع عقد اجتماعات شهرية لمجلس إدارة المركز لمتابعة تنفيذ خطة العمل ومراجعة النتائج، وتعزيز استدامة التطوير الصناعي بما يخدم الاقتصاد الوطني.


وأكد وزير الصناعة والنقل أيضًا على ضرورة تحديد أولويات المركز خلال الفترة القادمة وربط جهوده بالمؤسسات البحثية الرائدة لتحقيق التكامل بين متطلبات الصناعة والبحث العلمي، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعات الواعدة والمستهدفة.

تحديث الصناعة الصناعة الوطنية كامل الوزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

صورة ياسمين عبد العزيز

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد