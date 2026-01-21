غرفة الصناعات الغذائية تشارك كشريك استراتيجي في Gulfood 2026

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، عن مشاركتها كشريك استراتيجي في فعاليات معرض Gulfood 2026 المزمع انعقاده من 26 إلى 30 يناير بدولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تؤكد الدور المؤسسي للغرفة كمظلة تنظيمية ورئيسية لقطاع الصناعات الغذائية في مصر.

وأوضحت الغرفة أن هذه الشراكة تهدف إلى إبراز الثقل الصناعي لقطاع الصناعات الغذائية المصري، وتعزيز الحوار المؤسسي مع الجهات والمنظمات الدولية والاتحادات الصناعية الإقليمية والعالمية، ونقل أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات التصنيع الغذائي، وسلامة الغذاء، والتعبئة والتغليف، والتحول المستدام.



وأشار المهندس أشرف الجزايرلي إلى أن مشاركة الغرفة في هذا الحدث العالمي تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها في بناء صناعة غذائية قوية وقادرة على المنافسة، مع التركيز على تهيئة القطاع صناعيًا وتنظيميًا، ورفع تنافسية المنتج المصري، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الشراكة توفر منصة لعرض رؤية الغرفة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والصناعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن المشاركة في Gulfood 2026 تأتي ضمن خطة الغرفة لعام 2026 لتعزيز دورها المؤسسي وتطوير الصناعة وبناء شراكات استراتيجية تدعم المصنع المصري.