«التصديري للصناعات الهندسية» يطلق بعثة تجارية إلى الكويت لتعزيز الصادرات

أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية إلى دولة الكويت عقب انتهاء البعثة من جولة مهمة داخل السوق القطري، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الصادرات المصرية من الصناعات الهندسية وزيادة تواجدها داخل السوق الكويتي، باعتباره أحد الأسواق الواعدة للمنتج المصري في المنطقة.

البعثة التي زارت قطر وتوجهت إلي الكويت جاءت برئاسة المهندس شريف الصياد وبمشاركة عدد من القيادات الدبلوماسية والتجارية، في مقدمتهم السفير محمد أبو الوفا، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت، وفراس العودة، المدير العام المساعد لغرفة تجارة وصناعة الكويت، ونواف العنزي، أمين عام مجلس التعاون المصري الكويتي، إلى جانب الوزير المفوض التجاري عصام بريقع، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالكويت.

وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن السوق الكويتي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية المجلس للتوسع الإقليمي، نظرًا لما يتمتع به من طلب متزايد على المنتجات الهندسية، ووجود فرص حقيقية لنمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الصياد أن البعثة تستهدف عقد لقاءات مباشرة بين الشركات المصرية ونظيراتها الكويتية، وبحث فرص الشراكة والتعاون التجاري، بما يسهم في فتح قنوات تصديرية جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد أن المجلس يعمل بالتنسيق الكامل مع التمثيل التجاري المصري والجهات المعنية بالدولة، لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي للشركات المشاركة، ومساعدتها على النفاذ المستدام إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن مثل هذه البعثات تمثل أداة فعالة لزيادة الصادرات ورفع تنافسية الصناعة المصرية.