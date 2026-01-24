د. هبة عيد تكتب: ركّز في ورقتك.. فلكلٍّ منا امتحانه

في زحام الحياة، كثيرًا ما نقع في فخ المقارنة دون أن نشعر. ننظر إلى حياة غيرنا أكثر مما ننظر إلى حياتنا، نعدّ ما في أيدي الآخرين، وننسى ما في أيدينا، فنردد في صمت:

لماذا هو أفضل مني؟

كيف وصلت هي لما لم أصل إليه؟

ولماذا تأخر رزقي بينما يتقدم رزق غيري؟

مع أن الحقيقة أبسط وأعمق من كل هذا: الأرزاق ليست ساحة تنافس، ولا دفتر درجات، ولا ميدان سباق. هي مسارات مختلفة، كُتبت بحكمة، وتوزعت بعدل، لكن بعدل يفهمه القلب الراضي، لا العقل المقارن.

ركّز في ورقتك… فلكلٍّ منا امتحانه.

فليست الحياة مسابقة بين المتشابهين، بل رحلة بين المختلفين. لكل إنسان أسئلته الخاصة، وقدره الخاص، وطريقه الذي لا يشبه سواه. ليس كل عطاء يُقاس بالمال، ولا كل نجاح يُرى بالعين.

قد يُعطى أحدهم وفرة في الرزق، ويُعطى آخر راحة بال.

قد يُفتح لهذا باب الظهور، ويُفتح لغيره باب الستر والأمان.

فأيُّهما أعظم؟ وأيهما أنسب لصاحبه؟

حين ننشغل بورقة غيرنا، نفقد التركيز على ورقتنا. نضيع أعمارنا نراقب خطوات الآخرين،

بدل أن نتعلم كيف نسير نحن بثبات. فنخطئ الإجابة، لا لقصور في قدراتنا، بل لأن أعيننا كانت في غير موضعها.

والحقيقة التي تستحق أن تُقال بهدوء: رزق غيرك لا ينقص من رزقك شيئًا، وما كُتب لك لن يأخذه سواك، وما تأخر عنك، لم يكن ليصيبك في هذا التوقيت.

الحياة لا تطلب منك أن تكون نسخة من أحد، ولا أن تسابق غيرك، بل أن تفهم طريقك، وتُحسن السير فيه.

وحين يدرك الإنسان هذا المعنى، يتوقف عن الحسد، ويتعافى من المقارنة، ويبدأ في رؤية نعمته بوضوح.

فمن رضي… فقد رُضي. ومن اطمأن لقسمته، عاش غنيّ القلب، ولو قلّ ما في اليد.