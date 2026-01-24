قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السجائر اليوم السبت 24 يناير 2026 للمستهلك
نفسي أطلع ظابط زي أبويا.. الرئيس السيسي يحتضن ابن الشهيد رامي هلال
الرئيس السيسي يشاهد أحدث النظم والمعدات الحديثة لجهاز الشرطة المصرية
الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة
تحت أنظار الرئيس السيسي.. فيلم تسجيلي عن بطولة الشهيد العقيد رامي هلال
كمامة ومصحف صغير في يده| بدء استئناف رمضان صبحي على حبسه عاما
سندافع عن إيران حتى الموت.. قائد القوات البرية يجتمع مع الحرس الثوري
مصر تفوز بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي
سخان غاز يتسبب في اختناق شقيقتين داخل منزل بالعزبة والعرب في سوهاج
الشرق الأوسط على حافة التصعيد.. الانتشار الأمريكي يبلغ ذروته والقرار بيد ترامب
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم السبت 24-1-2026
حبس وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل انتهك خصوصية سيدة عبر فيسبوك بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. هبة عيد تكتب: ركّز في ورقتك.. فلكلٍّ منا امتحانه

د. هبة عيد
د. هبة عيد

في زحام الحياة، كثيرًا ما نقع في فخ المقارنة دون أن نشعر. ننظر إلى حياة غيرنا أكثر مما ننظر إلى حياتنا، نعدّ ما في أيدي الآخرين، وننسى ما في أيدينا، فنردد في صمت:
لماذا هو أفضل مني؟
كيف وصلت هي لما لم أصل إليه؟
ولماذا تأخر رزقي بينما يتقدم رزق غيري؟

مع أن الحقيقة أبسط وأعمق من كل هذا: الأرزاق ليست ساحة تنافس، ولا دفتر درجات، ولا ميدان سباق. هي مسارات مختلفة، كُتبت بحكمة، وتوزعت بعدل، لكن بعدل يفهمه القلب الراضي، لا العقل المقارن.

ركّز في ورقتك… فلكلٍّ منا امتحانه.

فليست الحياة مسابقة بين المتشابهين، بل رحلة بين المختلفين. لكل إنسان أسئلته الخاصة، وقدره الخاص، وطريقه الذي لا يشبه سواه. ليس كل عطاء يُقاس بالمال، ولا كل نجاح يُرى بالعين.

قد يُعطى أحدهم وفرة في الرزق، ويُعطى آخر راحة بال.
قد يُفتح لهذا باب الظهور، ويُفتح لغيره باب الستر والأمان.
فأيُّهما أعظم؟ وأيهما أنسب لصاحبه؟

حين ننشغل بورقة غيرنا، نفقد التركيز على ورقتنا. نضيع أعمارنا نراقب خطوات الآخرين،
بدل أن نتعلم كيف نسير نحن بثبات. فنخطئ الإجابة، لا لقصور في قدراتنا، بل لأن أعيننا كانت في غير موضعها.

والحقيقة التي تستحق أن تُقال بهدوء: رزق غيرك لا ينقص من رزقك شيئًا، وما كُتب لك لن يأخذه سواك، وما تأخر عنك، لم يكن ليصيبك في هذا التوقيت.

الحياة لا تطلب منك أن تكون نسخة من أحد، ولا أن تسابق غيرك، بل أن تفهم طريقك، وتُحسن السير فيه.

وحين يدرك الإنسان هذا المعنى، يتوقف عن الحسد، ويتعافى من المقارنة، ويبدأ في رؤية نعمته بوضوح.

فمن رضي… فقد رُضي. ومن اطمأن لقسمته، عاش غنيّ القلب، ولو قلّ ما في اليد.

زحام الحياة المقارنة رزق غيري الحقيقة الأرزاق ساحة تنافس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

ترشيحاتنا

استهداف الأوكرانيين في خاركوف

الجيش الروسي يحرر ستاريتسا بخاركوف.. واستئناف محادثات أوكرانيا في أبوظبي

اعتقال الإسرائيليين

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

طائرة تابعة لآير فرانس

شركة كيه.إل.إم للطيران توقف رحلاتها إلى مناطق بالشرق الأوسط

بالصور

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد