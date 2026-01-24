قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي
هاني رمزي:مشتاق للعودة إلى المسرح..ومهنة التمثيل لا تعترف بالكبير
رغم المحادثات في أبوظبي.. انفجارات قوية تضرب عدة مدن بـ أوكرانيا
أحمد حسن يرد على ميدو: يجب عليك الاعتذار للجيل الذهبي
الجميع زعلان.. حمادة صدقي يرد على تصريحات ميدو المثيرة للجدل
فيتش تعدل النظرة المستقبلية لـ تركيا من مستقرة إلى إيجابية
طبطب على الناس.. تعليق ناري من عمرو أديب على إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟
قرار من النيابة بشأن سقوط أجنبي من الطابق الثالث في بولاق الدكرور
موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل
في لحظات الغضب و الإحباط.. أخطر جملة تقولها الأم لابنها تدمر ثقته بنفسه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فيديوهات خادشة.. صانعة محتوى بالإسماعيلية تواجه الحبس والغرامة

حبس
حبس
أميرة خلف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى، والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات نشر مقاطع خادشة عبر مواقع التواصل طبقا للقانون .

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

نصت المادة 178 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة .

و إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.


وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين "الطابعون والعارضون والموزعون".


ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصلين إذا ساهموا عمداً فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.

الأجهزة الأمنية صانعة محتوى مقاطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعى حبس مقاطع خادشة القيم المجتمعية

في لحظات الغضب و الإحباط.. أخطر جملة تقولها الأم لابنها تدمر ثقته بنفسه

أخطر جملة تقولها الأم لابنها

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 يناير 2026… لا تقلل من قدراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 24 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

