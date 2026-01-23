قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيجار مدعوم 5 سنوات.. مقترح لحل أزمة سكن الشباب المقبل على الزواج
قوات الاحتلال تنفذ غارتين على طريق بعلبك شرقي لبنان
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط
الأهلي يكتسح.. القيمة التسويقية للمارد الأحمر ويانج أفريكانز
سوريا.. تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة المزروعة داخل سجن الأقطان
برلمانية: تهيئة مناخ استثماري جاذب أولوية لدعم النمو وجذب الاستثمارات
الصحة تستقبل 66.4 مليون زيارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزرعة سمكية
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. اغتنمه وردده الآن
اللي يدفع يلعب.. فتحي سند يوجه اتهامات لاذعة لمعظم أندية مصر
أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي قبل الاستئناف على حكم حبسه عام
تحقيقات وملفات

بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع
انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع
ايمان البكش

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 172 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (16 : 22 يناير 2026).  

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*  

*السبت 17 يناير 2026:*
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، احتفالية إطلاق منظومة التحصيل الإلكتروني المسبق لتعريفة الركوب لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبري لتسهيل حصول المواطنين علي الخدمة عن طريق تطبيق إلكتروني (طوالي) لتسهيل عمليات التحصيل و التي عقدت في مقر الهيئة بحضور عدد من قيادات المحافظة والهيئة .

كما افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة يرافقها اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني و اللواء أركان حرب/ أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم حديقة كابريتاج حلوان بعد الانتهاء من أعمال تطويرها وذلك بحضور السفير ايواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة وعدد من قيادات المحافظة والمسئولين .

*الأحد 18 يناير 2026:*
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قيام الوزارة بالتنسيق خلال الفترة الجارية لتوقيع بروتوكولات للتعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وعدد من الجامعات الحكومية والخاصة من بينها طنطا والمنصورة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، للتوسع في تنفيذ مبادرة بناء الكوادر البشرية بالإدارة المحلية بالتعاون مع الجامعات المصرية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية الحكومية والخاصة ، والتي أطلقتها الوزارة خلال شهر يناير الجاري مع جامعة بنها .

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري على أحياء السلام ثان وغرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية وموقف طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والتقنين ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية والتعديات على أملاك الدولة والتصالح ومشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والإنارة والاشغالات والمحال العامة.

*الأثنين 19 يناير 2026:*
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول الجهود التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية خلال الأسبوع الأول منذ إنطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتصدي لكافة أنواع التعديات والمخالفات، حيث نجحت المحافظات في إزالة عدد 5012 مخالفة متنوعة خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 17 يناير 2026، وتتم المتابعة بصفة يومية من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية بالوزارة للبث المباشر لأعمال الإزالة.

وتلقت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريراً مشتركاً من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة الأسبوع الثانى من شهر يناير الجاري على مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية وحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة وحي العجوزة بمحافظة الجيزة وكذا المرور الميدانى على الأحياء والمدن المستهدفة صباحاً ومساءً لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التى تمس حياة المواطنين يومياً والوقوف على مستوي الأداء وتحقيق الإنضباط وفرض سيادة القانون والتصدي لأى مظاهر سلبية.

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع عدد من القيادات بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمناقشة الرؤية المتكاملة لتنمية وتطوير مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار توجه الوزارة لدعم التنمية العمرانية والاقتصادية بالمدن التاريخية بالمحافظات وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الفريدة .

*الثلاثاء 20 يناير 2026:*
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر - مكون المخلفات الصلبة - والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، إلى جانب منحة دعم فني من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، مشيرًة إلي أن نسبة تنفيذ مصانع التدوير والمحطات الوسيطة وتأهيل الجراجات وإغلاق المدفن بقلابشو بلغت حوالي 32% .

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وخلال الاجتماع تم استعراض موقف احدى الشركات الصناعية، في ضوء توقف النشاط الإنتاجي لها نتيجة قطع التيار الكهربائي بناءً على تقرير فني صادر عن لجنة معاينة العداد الكهربائي للمنشآت الصناعية الصادرة عن وزارة الكهرباء مما أدى إلى توقف إنتاج المصنع.

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين مختلف المحافظات وبحضور أعضاء اللجان المعنية بالتقنين والمتغيرات المكانية بمحافظات الجمهورية وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات فى تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية المختلفة.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا؛ لمتابعة سير العمل في عددٍ من الملفات، والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة، وذلك بحضور السيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد موسى، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والسيد/ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

*الاربعاء 21 يناير 2026:*
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً مع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لاستعراض آخر مستجدات التنسيق الجاري بين الوزارتين فيما يخص خطوات تيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة والتجارية والأنشطة المختلفة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة رقمنة وحوكمة إجراءات استخراج التراخيص وتوحيدها، وتبسيطها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية مثل الحماية المدينة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات، بالإضافة إلي إتاحة خدمة إصدار تراخيص المحال العامة علي منصة مصر الرقمية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التشغيل التجريبى لمجزر مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء وذلك بتكلفة 19 مليون جنيه ضمن موازنة الوزارة لتنفيذ  المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

التنمية المحلية منال عوض حصاد التنمية المحلية مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

