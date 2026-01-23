قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيجار مدعوم 5 سنوات.. مقترح لحل أزمة سكن الشباب المقبل على الزواج
قوات الاحتلال تنفذ غارتين على طريق بعلبك شرقي لبنان
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط
الأهلي يكتسح.. القيمة التسويقية للمارد الأحمر ويانج أفريكانز
سوريا.. تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة المزروعة داخل سجن الأقطان
برلمانية: تهيئة مناخ استثماري جاذب أولوية لدعم النمو وجذب الاستثمارات
الصحة تستقبل 66.4 مليون زيارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزرعة سمكية
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. اغتنمه وردده الآن
اللي يدفع يلعب.. فتحي سند يوجه اتهامات لاذعة لمعظم أندية مصر
أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي قبل الاستئناف على حكم حبسه عام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد شراكة القطاع الخاص وقدرة الدولة على العبور الآمن من الأزمات

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول دور القطاع الخاص عكست رؤية واضحة وشاملة لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات، تقوم على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وتضع تطوير القطاع الصحي في صدارة أولوياتها، باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.

وأوضح السبكي أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية دور القطاع الخاص يعكس إدراكا عميقا بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق بالاعتماد على الدولة وحدها، بل تتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد مناخا جاذبا للاستثمار نتيجة الإصلاحات الاقتصادية و التشريعية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن دعوة الرئيس للقطاع الخاص تمثل توجها استراتيجيا لتوسيع قاعدة التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر لافتا إلى أن الرسائل المتعلقة بتطوير القطاع الصحي حملت دلالات بالغة الأهمية، حيث شدد الرئيس على ضرورة تحديث البنية التحتية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية، وضمان العدالة في الحصول على الرعاية الصحية لكافة المواطنين دون تمييز.

وأكد السبكي أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف من خلال مشروعات قومية كبرى، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب دعم المستشفيات الحكومية وتحديثها، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ولفت السبكي إلى أن دعوة الرئيس السيسي للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير التكنولوجيا الطبية تمثل خطوة محورية نحو توطين الصناعات الطبية المتقدمة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع كفاءة المنظومة الصحية، مؤكدًا أن الاستثمار في التكنولوجيا الطبية هو استثمار في مستقبل الإنسان المصري وجودة حياته.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن حديث الرئيس عن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات يعكس واقعا ملموسا، بعدما نجحت الدولة في تجاوز تحديات غير مسبوقة، من جائحة كورونا، إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مرورا بتأثيرات أزمة غزة على الإقليم بأكمله لافتا إلى أن الاستقرار الذي تشهده الدولة المصرية حاليا لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة وعي الشعب المصري وإدراكه لحجم التحديات، ودعمه للقيادة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة كانت ضرورية لحماية الدولة والحفاظ على مسار التنمية.

وشدد السبكي علي أن رسائل الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، تقوم على اقتصاد قوي، وقطاع صحي متطور، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مدعومة بشعب واع يدرك أن البناء والاستقرار هما السبيل الوحيد لمستقبل أفضل. 

مجلس النواب أحمد السبكي عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

حمزة عبد الكريم

برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

الزمالك

أزمات القطبين| تصاعد الخلافات بين عضوي الزمالك وجون إدوارد.. وتخبط في الأهلي

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد شراكة القطاع الخاص وقدرة الدولة على العبور الآمن من الأزمات

مجلس النواب

مطالب برلمانية لإعادة تشغيل كوبرى خنيزة بعد غلقه 6 أشهر

مجلس النواب

تحرك عاجل من النواب بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي لهواتف الاستخدام الشخصي

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد