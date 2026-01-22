برلماني : رسائل الرئيس السيسي تؤكد شراكة القطاع الخاص الأساسية في التنمية

أكد النائب هاني حليم، عضو لجنة الاستثمار والمالية والاقتصاد بمجلس الشيوخ، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد وطني قوي قائم على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



وأوضح حليم، في بيان له اليوم ، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية، من خلال دعوة المستثمرين المحليين والأجانب إلى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز المتنوعة التي تتيحها الدولة، مع الحرص على تهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال والاستثمار تقوم على الوضوح والاستقرار وتكافؤ الفرص.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي أكد استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود، بفضل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة أسهمت في تحقيق الاستقرار الكلي، لافتاً إلى أن البرنامج الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية كان له دور كبير في رفع التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة معدلات النمو، وتحسين ميزان المدفوعات، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.



وأضاف حليم، أن الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة بشأن تشجيع الاستثمارات في قطاعات استراتيجية، على رأسها السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر، مدعومة بقانون الحوافز وبرنامج الرخصة الذهبية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأكد حليم، أن الدولة تعمل بشكل متواصل على تطوير البيئة التشريعية والضريبية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال منصة رقمية موحدة، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتسريع دورة الاستثمار.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أوضح النائب، أن الرئيس السيسي أبرز الجهود الكبيرة المبذولة في تحديث شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ، إلى جانب تطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، بما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية.

وأشار حليم إلى أن التحول الرقمي وتوطين الصناعة كانا من المحاور الأساسية في رسائل الرئيس، من خلال تطوير البنية الرقمية للدولة وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.

كما لفت حليم إلى اهتمام الرئيس بتطوير قطاعات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها السياحة من خلال زيادة أعداد السائحين، والقطاع الصحي عبر تحديث البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات وضمان العدالة في الحصول على الرعاية الصحية، مع دعوة القطاع الخاص للمشاركة بقوة في تطوير التكنولوجيا الطبية.

واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد على أن الرئيس السيسي شدد على قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمات والتحديات الكبرى، مثل جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، وأزمة غزة، موضحًا أن الاستقرار الحالي الذي تشهده الدولة المصرية يعكس وعي وإدراك الشعب المصري ودعمه لمسيرة الإصلاح والبناء.